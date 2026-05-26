Rạng sáng 25/5, một vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều hành khách hoảng loạn.

Bản tin 60s ngày 26/5/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xe giường nằm chở 33 khách bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Bắc - Nam.

Video cận cảnh cá voi Bryde xuất hiện tại vịnh Nha Trang.

Hà Nội chạm ngưỡng 40 độ, miền Bắc tiếp tục nắng nóng đến khi nào?

Tạm giữ gần 300 cá thể chim cảnh không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường, giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ùn ứ.

Mỹ trì hoãn giao tên lửa Tomahawk cho Nhật Bản.

Bang California nỗ lực ngăn chặn rủi ro sau sự cố rò rỉ hóa chất độc hại.

Hàng triệu người hành hương đổ về thánh địa Mecca giữa lo ngại về xung đột Trung Đông./.