Quảng Trị: Dập tắt vụ cháy rừng tại giáp ranh hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu

Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy rừng xảy ra tại khu vực giáp ranh hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu, nhưng thiệt hại do vụ cháy gây ra chưa được xác định cụ thể.

Tá Chuyên
Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa. (Ảnh: TTXVN phát)
Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại khu vực giáp ranh hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu, tối 25/5, đại diện Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh (Quảng Trị) cho biết, vụ cháy đã được dập tắt vào lúc 19 giờ cùng ngày. Hiện thiệt hại do vụ cháy gây ra chưa được xác định cụ thể, tuy nhiên thiệt hại là không nhỏ.

Tỉnh Quảng Trị cũng khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết đang nắng nóng kéo dài, gió Tây Nam thổi mạnh, chính quyền các địa phương cần tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong phòng chống cháy rừng; không phát dọn, đốt thực bì trong điều kiện thời tiết nắng nóng; tổ chức các tổ trực để kiểm soát các dụng cụ có thể gây cháy rừng.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ ngày 25/5 tại khu vực rừng keo nằm giữa hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu của tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an, Quân sự, chính quyền địa phương, dân quân tự vệ và người dân tổ chức chữa cháy.

Để dập lửa, các lực lượng chữa cháy với khoảng 300 người đã triển khai đồng thời nhiều phương án để dập lửa như sử dụng vòi phun nước kết hợp phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa nhằm ngăn đám cháy lan rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)
