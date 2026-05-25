Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Đắk Lắk và Lâm Đồng trong đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 20 giờ 30 phút ngày 25/5 đến 1 giờ 30 phút ngày 26/5, khu vực các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Cư M’gar, Cuôr Đăng, Ea Kar, Ea Kly, Ea Knốp, Ea M’Droh, Ea Nuôl, Ea Ô, Ea Păl, Ea Phê, Ea Wer, Hòa Phú, Krông Pắc, Buôn Ma Thuột, Cư Bao, Quảng Phú, Vụ Bổn, Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk).

Đối với tỉnh Lâm Đồng gồm các xã, phường: Đinh Trang Thượng, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Cư Jút, Đắk Wil, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Hải Ninh, Nam Dong, Quảng Khê, Tà Năng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ đến 19 giờ ngày 25/5, khu vực các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: EakNốp (Đắk Lắk) 59,8mm; Đinh Trang Thượng-Di Linh (Lâm Đồng) 101,6mm, Rô Men-Đam Rông (Lâm Đồng) 52,8mm...

Trên biển, hiện ở vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo đêm 25/5 và ngày 26/5, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m.

Ngoài ra, trong đêm 25/5 và ngày 26/5, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, trước tình hình trên, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

