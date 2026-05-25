Anh và Pháp trải qua ngày tháng 5 nóng nhất lịch sử

Ngày 25/5, Vương quốc Anh ghi nhận mức nhiệt tháng 5 cao nhất từ trước đến nay, khi nhiệt độ tại khu vực gần thủ đô London lên tới 33,5 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office), mức nhiệt này vượt kỷ lục cũ 32,8 độ C được ghi nhận vào năm 1922 và lặp lại vào năm 1944.



Trước đó cùng ngày, Met Office dự báo Anh có thể chứng kiến ngày nóng nhất trong lịch sử tháng 5, với nhiệt độ lên tới 35 độ C tại một số nơi, trong bối cảnh nước này trải qua đợt nắng nóng được đánh giá là “chưa từng có” đối với thời điểm đầu mùa Hè.



Quốc gia châu Âu đã trải qua năm nóng nhất trong lịch sử vào năm 2025.

Tuần trước, các cố vấn khí hậu của Chính phủ Anh cảnh báo nước này “được xây dựng cho một kiểu khí hậu không còn tồn tại nữa”, đồng thời kêu gọi điều chỉnh cơ sở hạ tầng như trường học và bệnh viện để thích ứng với tình trạng Trái Đất ấm lên.



Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán và lũ lụt trở nên nghiêm trọng hơn, kéo theo việc các kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ thường xuyên hơn.



Cùng ngày, Cơ quan khí tượng Pháp (Meteo France) cho biết nước này tiếp tục trải qua thời tiết nóng bất thường, sau khi ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5 tại nhiều địa phương vào cuối tuần qua.



Theo Meteo France, ngày 24/5, ít nhất 10 địa phương đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất từng có trong tháng 5, trong đó có các thị trấn ven biển phía Tây Bắc như Lorient và Noirmoutier. Tại Paris, nhiệt độ ngày 23/5 lần đầu tiên trong năm vượt ngưỡng 30 độ C, đạt 31,9 độ C.



Trong khi đó, một số khu vực ở Brittany tiếp tục được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cấp vàng - cấp độ 2/4 trong thang cảnh báo của Pháp - ngày thứ 2 liên tiếp, giới chức khuyến cáo người dân thận trọng trước thời tiết oi bức.

Meteo France cho biết đây là lần đầu tiên cảnh báo nắng nóng cấp vàng được ban hành ngay trong tháng 5 kể từ khi bắt đầu thiết lập hệ thống cảnh báo vào năm 2004.



Lực lượng phòng vệ dân sự cho biết một người đàn ông 53 tuổi đã tử vong do nhồi máu cơ tim trong cuộc thi chạy 10 km ở Paris ngày 24/5, trong khi 10 vận động viên khác phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau một cuộc thi chạy tại vùng ngoại ô Maisons-Alfort./.

