Phú Thọ: Sốc nhiệt nguy kịch do lao động giữa nắng nóng gay gắt

Ngày 25/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, trong những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp say nắng, sốc nhiệt nguy hiểm do lao động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao. Đáng chú ý, có trường hợp nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, trụy mạch, tiên lượng rất nặng.

Trường hợp đầu tiên là người bệnh N.B.K (50 tuổi, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ). Theo người nhà, bệnh nhân làm việc gặt lúa ngoài trời nắng nóng liên tục khoảng 2 giờ, sau đó xuất hiện mệt lả, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, thở nhanh, co quắp tay chân, đau mỏi toàn thân. Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân được chẩn đoán say nắng, say nóng và được xử trí bù nước, điện giải, làm mát tích cực. Sau khoảng 1 giờ điều trị, bệnh nhân tỉnh táo trở lại, các triệu chứng cải thiện rõ rệt. Hiện sức khỏe ổn định và chuẩn bị ra viện.

Trường hợp thứ hai diễn biến nặng hơn là bệnh nhân L.T.K (69 tuổi, ở xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ). Bệnh nhân được đưa vào trạm y tế xã sau khi xuất hiện choáng ngất khi đang làm việc ngoài đồng.

Tại trạm y tế xã, bệnh nhân được ghi nhận sốt cao 40 độ C và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow (mức độ ý thức và tổn thương não bộ) 5 điểm, sốt 41-42 độ C, huyết áp phải duy trì bằng thuốc vận mạch, thiểu niệu. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiệt, suy đa tạng.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân được bệnh viện triển khai các biện pháp hồi sức tích cực như hạ thân nhiệt chỉ huy, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, bù nước điện giải và theo dõi sát. Hiện tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng và đang được điều trị tích cực.

Theo bác sỹ Bùi Tất Luật, Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm, xảy ra khi cơ thể tiếp xúc lâu với môi trường nhiệt độ cao hoặc lao động gắng sức dưới nắng nóng, khiến cơ chế điều hòa thân nhiệt bị rối loạn. Khi thân nhiệt tăng quá mức, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào suy đa cơ quan, tổn thương não, tim mạch, hô hấp và nguy cơ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sỹ khuyến cáo người dân hạn chế lao động ngoài trời trong khung giờ từ 10h đến 16h; uống đủ nước, bổ sung điện giải; mặc quần áo thoáng mát, đội mũ rộng vành, sử dụng biện pháp chống nắng; không làm việc quá sức dưới thời tiết nắng nóng kéo dài. Người cao tuổi và người có bệnh lý nền tim mạch, tăng huyết áp cần đặc biệt thận trọng.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt nhiều, chóng mặt, co quắp tay chân, sốt cao hoặc rối loạn ý thức, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời./.

