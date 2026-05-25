Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần 6: Lan tỏa lối sống lành mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn người dân và du khách đã tham dự Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 6, được tổ chức tại Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất), trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, thực hiện nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng cân bằng và tập luyện thể dục thường xuyên.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi kiến thức dinh dưỡng và vận động thể chất với sự tham gia của 20 đội thi được tuyển chọn từ hơn 100 đội đăng ký.

Cuộc thi không chỉ kiểm tra hiểu biết mà còn đề cao tinh thần đồng đội, yếu tố quan trọng giúp các cá nhân đạt được mục tiêu sức khỏe lâu dài.

Hơn 3,000 người tham dự Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, hơn 1.000 người tham gia đã được các chuyên gia đầu ngành tư vấn miễn phí về dinh dưỡng và vận động tại các quầy tư vấn.

Khu vực trưng bày của Herbalife Việt Nam cũng thu hút đông đảo người tham gia với nhiều hoạt động tương tác thú vị xoay quanh chủ đề sức khỏe.

Đội ngũ bác sĩ tư vấn dinh dưỡng cho người dân tham gia tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống kiêm Trưởng ban Tổ chức chương trình, chia sẻ: "Việc duy trì chế độ ăn uống khoa học, kết hợp vận động đều đặn và giữ tinh thần lạc quan chính là 'đơn thuốc' đơn giản nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe. Khi người dân được trực tiếp lắng nghe tư vấn từ chuyên gia, những kiến thức tưởng chừng lý thuyết sẽ trở nên gần gũi, dễ áp dụng và từng bước đi vào mỗi căn bếp, nếp nhà."

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi khi Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam luôn nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Chương trình hợp tác dài hạn giữa chúng tôi và Báo Sức khỏe và Đời sống thể hiện cam kết mạnh mẽ của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng tại Việt Nam."

Herbalife đồng hành cùng Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng khuyến khích lối sống năng động lành mạnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Được tổ chức lần đầu vào năm 2023, sự kiện đã trở thành hoạt động thường niên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hàng nghìn người tham gia trực tiếp và tiếp cận hàng triệu người quan tâm trên toàn quốc. Ngoài ra, Herbalife cũng đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức cuộc thi "Tôi Khỏe Đẹp Hơn" từ năm 2022, nhằm truyền cảm hứng giúp nhiều người trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Niềm vui của chiến thắng. (Ảnh: PV/Vietnam+)