Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Giải chạy VnExpress Marathon tại Thành phố Cần Thơ

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, tiếp tục là nhà tài trợ chính thức của giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 8-10/5, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp này đồng hành cùng giải đấu, thu hút hơn 10.000 vận động viên cùng gia đình và bạn bè tham gia.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi tiếp tục đồng hành cùng VnExpress Marathon Cần Thơ 2026, phù hợp với cam kết dài hạn nhằm khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng. Chúng tôi xin chúc mừng các vận động viên đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu của chính mình và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục duy trì thói quen tập luyện thể thao kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng cân bằng để sống khỏe mạnh hơn, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều người cùng thực hiện”.

Lễ ký kết giữa Đại Diện Herbalife Việt Nam & Vnexpress tài trợ cho các giải chạy marathon. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải chạy quy tụ cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn phong trào trong nước và quốc tế, tranh tài ở các cự ly: 5 kilômét, 10 kilômét, 21 kilômét và 42 kilômét. Cung đường tại Cần Thơ được đánh giá cao nhờ địa hình bằng phẳng, ít khúc cua gắt, đặc biệt phù hợp cho những vận động viên muốn thiết lập kỷ lục cá nhân mới. Hành trình chạy đưa các vận động viên đi qua những địa danh biểu tượng của Tây Đô, từ Bến Ninh Kiều sầm uất đến các cung đường ven sông thanh bình, mang lại trải nghiệm độc đáo kết hợp giữa nhịp sống đô thị hiện đại và sự thư thái của vùng sông nước miền Tây.

Các VĐV đến từ Herbalife Việt Nam chinh phục đường đưa của Vnexpress Marathon Cần Thơ 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Herbalife là đối tác chính thức của chuỗi giải chạy VnExpress Marathon từ năm 2022, tài trợ cho các sự kiện thu hút hàng chục nghìn người tham gia mỗi năm. VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 là giải đấu mở màn trong chuỗi các giải chạy của hệ thống VnExpress mà Herbalife Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành trong năm 2026, khẳng định chiến lược nhất quán trong việc thúc đẩy lối sống lành mạnh và gắn kết cộng đồng thông qua thể thao./.

Herbalife lan tỏa lối sống năng động và lành mạnh tại Vnexpress Marathon. (Ảnh: PV/Vietnam+)