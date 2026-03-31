Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng giải Marathon quốc gia

Vừa qua, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ sáu liên tiếp đã diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa, với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam với tư cách nhà tài trợ chính thức.

Sự kiện diễn ra từ ngày 27-29/3 đã thu hút hơn 12.000 vận động viên trong nước và quốc tế, lập kỷ lục về số lượng người tham gia trong lịch sử giải chạy uy tín bậc nhất Việt Nam.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết chương trình hợp tác lâu dài này phù hợp với cam kết của công ty trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng thông qua hỗ trợ các chương trình khuyến khích lối sống năng động lành mạnh. Ông cũng tự hào khi nhiều thành viên độc lập và nhân viên Herbalife Việt Nam đã tham gia sự kiện thể thao này.

Đại diện Herbalife Việt Nam nhận bằng tài trợ từ ban tổ chức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các vận động viên, bao gồm cả vận động viên chuyên nghiệp cấp quốc gia, đã tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Đường chạy đi qua những cảnh quan ven biển tuyệt đẹp của tỉnh Khánh Hòa, với các địa danh nổi tiếng như Tháp Trầm Hương, Quảng trường 2/4 cầu Trần Phú và Hòn Chồng, mang đến cơ hội trải nghiệm văn hóa phong phú cho các vận động viên.

Herbalife tiếp sức dinh dưỡng cho Giải Tiền Phong Marathon 2026 tại Khánh Hòa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1958 tại Hà Nội, là giải đấu có bề dày lịch sử và truyền thống. Được đưa vào hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam suốt 55 năm qua, giải đấu được tổ chức vào cuối tháng 3 hàng năm, quy tụ những vận động viên xuất sắc của điền kinh Việt Nam tranh tài giành huy chương quốc gia, đồng thời là cơ hội để các vận động viên phong trào tranh tài trên cùng đường đua với các vận động viên hàng đầu.

Bên cạnh vai trò nhà tài trợ giải chạy, Herbalife Việt Nam cũng đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026, diễn ra tại Quảng trường 2/4. Chuỗi hoạt động do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Báo Tiền Phong cùng các cơ quan liên quan, với chủ đề "An toàn thông tin – Gắn kết niềm tin – Tiêu dùng bền vững".

Herbalife đồng hành cùng Báo tiền phong lan tỏa niềm tin người tiêu dùng trong Lễ phát động Ngày quyền của người tiêu dùng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự kiện cấp quốc gia này đã quy tụ sự tham gia của các bộ, ngành trung ương, địa phương, tổ chức xã hội, hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp và hàng nghìn người tiêu dùng. Việc đồng hành cùng chuỗi hoạt động thể hiện cam kết lâu dài của Herbalife Việt Nam trong việc đặt người tiêu dùng làm trung tâm, cung cấp sản phẩm chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, minh bạch và phát triển bền vững./.