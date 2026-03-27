Hơn 5.000 vận động viên tham gia VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ

Ngày 27/3, hưởng ứng Ngày Thể thao Việt Nam và chào mừng các ngày lễ lớn Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, hơn 5.000 vận động viên sẽ tham gia giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ.

Với cung đường “chạm biển-xuyên rừng” sinh thái độc đáo, sự kiện không chỉ cổ vũ cho lối sống khỏe - sống xanh mà còn khai mở điểm đến thể thao đẳng cấp quốc tế hoàn toàn mới - Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

VnExpress Marathon là hệ thống giải chạy có quy mô lớn nhất Việt Nam, do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, đã ghi dấu ấn tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tiếp nối hành trình lan tỏa phong trào chạy bộ và quảng bá những điểm đến giàu tiềm năng, năm nay, VnExpress Marathon chính thức triển khai tại Cần Giờ với tên gọi VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026.

Giải sẽ khởi tranh vào sáng ngày 1/5/2026 với các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km, thu hút 5.000 vận động viên trong nước và quốc tế cùng hàng nghìn người tham gia cổ vũ.

Các vận động viên xuất phát từ Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, chạy 5-10km trên cung đường biển thơ mộng với gió mát lành, giàu oxy - khoáng chất. Tiếp đó là cự ly 21-42km “xuyên rừng” giữa cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ của Rừng Sác - “lá phổi xanh” 75.000ha của thành phố.

Điểm xuất phát và về đích nằm tại khu Vịnh Tiên, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. (Nguồn: Vietnam+)

Công tác tổ chức được triển khai chuyên nghiệp với hệ thống trạm tiếp nước, y tế, lực lượng hỗ trợ dọc đường nhằm đảm bảo sự an toàn và thoải mái nhất cho các vận động viên. Đặc biệt, nhằm cổ vũ cho xu hướng thể thao gắn liền với phát triển bền vững, “thông điệp xanh” được ban tổ chức triển khai nhất quán trong từng khâu, gồm tổ chức, vận hành, thiết lập cung đường xanh và xây dựng hệ sinh thái di chuyển xanh thông qua Xanh SM là nhà tài trợ di chuyển độc quyền và sự hiện diện của VinFast tại VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026.

Lấy cảm hứng từ “viên ngọc xanh” Cần Giờ, chiếc huy chương được thiết kế như một lát cắt thiên nhiên – nơi hệ sinh thái rừng ngập mặn hiện lên sống động qua từng chi tiết. (Nguồn: Vietnam+)

Bên cạnh các nội dung thi đấu chính, ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn cho các vận động viên tại điểm xuất phát Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, như biểu diễn ca nhạc, pháo hoa chào mừng Giải phóng miền Nam-Thống nhất đất nước tối 30/4; lễ hội ẩm thực; các hoạt động giải trí cho gia đình… nhằm tạo nên Ngày hội thể thao-du lịch sôi động suốt kỳ nghỉ.

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 là giải chạy có đường đua “xanh nhất và hùng vĩ nhất” từ trước đến nay. Với lộ trình “chạm biển xuyên rừng,” cung đường mang tới trải nghiệm “độc bản” chưa từng có: “wellness marathon” - nơi mỗi bước chạy không chỉ là chinh phục thể lực mà còn là hành trình tái tạo năng lượng và kết nối sâu sắc với thiên nhiên.

Ban tổ chức giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ giải đáp các câu hỏi của vận động viên. (Nguồn: Vietnam+)

Phát biểu tại sự kiện, đại diện VnExpress Marathon - bà Lê Thị Vân Anh - Phó Trưởng Ban tổ chức giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, cho biết: “Cần Giờ là địa danh hiếm hoi hội tụ cả biển - rừng - khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận lẫn hành trang lịch sử hào hùng. Thông qua VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, chúng tôi mong muốn mang tới cho Cần Giờ không chỉ một cuộc đua, mà còn góp phần mở đầu cho hành trình đưa Cần Giờ trở thành điểm đến marathon có tầm ảnh hưởng quốc tế.”

Bà Hoàng Hoa Anh Đức - Giám đốc Phát triển cộng đồng Công ty Cổ phần Vinhomes - phụ trách dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ chia sẻ: “Thông qua đồng hành với VnExpress Marathon, chúng tôi muốn lan tỏa mạnh mẽ giá trị bền vững ESG++ với các tiêu chuẩn quốc tế đẳng cấp cao về một siêu đô thị xanh, thông minh, sinh thái và tái sinh của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Tôi tin rằng, sức hấp dẫn “độc bản” của đường đua xanh sẽ khiến VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 vượt qua tầm ảnh hưởng của một sự kiện thể thao đại chúng, để trở thành nhân tố khai mở điểm đến thể thao quốc tế độc đáo nhất Việt Nam - Vinhomes Green Paradise.”

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là ứng viên đầu tiên đủ tiêu chuẩn tham gia của cuộc bình chọn toàn cầu “7 Wonders of Future Cities - Bảy kỳ quan đô thị tương lai” do tổ chức uy tín quốc tế New7Wonders khởi xướng, bắt đầu bình chọn từ tháng 10/2025 và công bố kết quả vào tháng 10/2027.

Hiện tại, quần thể siêu đô thị 2.870ha đang dần hình thành tại cửa biển Thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình ESG++ hàng đầu thế giới - nơi hội tụ đỉnh cao của công nghệ, phát triển bền vững và lối sống chất lượng - wellness.

Đây cũng sẽ là “hạt nhân kích hoạt” khu vực phía đông nam thành phố với sự phát triển với chuỗi tiện ích đẳng cấp quốc tế từ an cư, nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao đến chăm sóc sức khỏe, hướng tới mục tiêu đón khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm trong tương lai./.