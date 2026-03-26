Thắng đậm Bangladesh, đội tuyển Việt Nam sẵn sàng đối đầu Malaysia

Đội tuyển Việt Nam đã dễ dàng có được chiến thắng 3-0 trước Bangladesh ở trận đấu giao hữu quốc tế diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 3/2026.

Tại sân Hàng Đẫy, "các chiến binh Sao vàng" nhập cuộc chủ động và tạo sự khác biệt với việc có ba bàn thắng ngay trong hiệp 1.

Ngay phút thứ 8, từ tình huống phạt góc, Tuấn Hải băng vào dứt điểm đưa bóng chạm chân Zayyan Ahmed trước khi đi vào lưới mở tỷ số cho Đội tuyển Việt Nam.

10 phút sau, cũng từ tình huống cố định, Quang Hải thực hiện quả đá phạt thuận lợi để Xuân Mạnh băng xuống đánh đầu tung lưới Bangladesh, nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Đến phút 38, xuất phát từ pha bóng tấn công bên trái, Hai Long xử lý lắt léo vượt qua hàng thủ của Bangladesh, trước khi dứt điểm chìm hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép và tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành của Bangladesh, nhưng tiếc rằng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Đáng chú ý, ở những phút cuối trận, Đỗ Hoàng Hên và Phạm Gia Hưng đã đánh bại được thủ thành đối phương nhưng hết cột dọc lại đến xà ngang từ chối cho đội nhà có thêm bàn thắng.

Tuy nhiên, chiến thắng 3-0 trước Bangladesh cũng là kết quả khiến đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik hài lòng.

Chiến thắng này giúp đội tuyển Việt Nam có được màn chạy đà thuận lợi cho trận đấu với Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027./.

