Đội tuyển Italy chỉ cách World Cup 2026 đúng 1 chiến thắng

Sau quãng thời gian chờ đợi, vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu 2026 cũng đã chính thức diễn ra với nhiều trận cầu hấp dẫn.

Những đội tuyển được đánh giá "cửa trên" đều đã có được chiến thắng để tiến gần hơn với tấm vé đến Mỹ, Canada và Mexico tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Italy chỉ cách World Cup đúng 1 chiến thắng

Sau hai kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt, Italy bị hoài nghi rất nhiều trước khi bước vào vòng play-off năm nay. Tuy nhiên, đáp lại những lo lắng, đoàn quân Thiên thanh đã chứng tỏ họ đang quyết tâm rất lớn để thay đổi "số phận."

Tại Bergamo, đội tuyển Italy đã nhập cuộc chủ động, tạo ra sóng gió liên tiếp lên khung thành của Bắc Ireland, nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, đội bóng của huấn luyện viên Gennaro Gattuso tiếp tục gia tăng sức ép và được đền đáp xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi.

Sandro Tonali trở thành người hùng của Italy khi để lại dấu giày trong cả hai bàn thắng vào lưới thủ thành Pierce Charles.

Tonali phá vỡ bế tắc với bàn thắng mở tỷ số tuyệt đẹp ở phút 56 trước khi kiến tạo cho Moise Kean ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 80.

Kết quả này giúp đội bóng áo Thiên thanh giành được tấm vé vào chơi chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra vào ngày 31/3.

Đối thủ cuối cùng của Italy ở hành trình vòng loại sẽ là Bosnia and Herzegovina - đội bóng đã thắng Xứ Wales với tỷ số 4-2 ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút.

Gyokeres đối đầu Lewandowski

Cùng với Italy, các đội bóng được đánh giá cao hơn khác là Ba Lan, Thụy Điển, Đan Mạch hay Cộng hòa Séc cũng đã giành được chiến thắng để góp mặt ở chung kết play-off.

Trên sân trung lập tại Valencia, Viktor Gyokeres đã có ngày thi đấu thăng hoa để giúp đội tuyển Thụy Điển giành chiến thắng 3-1 trước Ukraine.

Viktor Gyokeres giúp Thụy Điển chiến thắng trước Ukraine. (Nguồn: Shutterstock)

Chân sút thuộc biên chế này đã lập được cú hat-trick để giúp Thụy Điển dẫn 3-0 sau 73 phút thi đấu, trước khi Matvii Ponomarenko giúp Ukraine có bàn thắng danh dự ở phút 90.

Theo kết quả phân nhánh play-off, Thụy Điển sẽ chạm trán Ba Lan trong trận chung kết play-off. Ba Lan ngược dòng đánh bại Albania 2-1 nhờ các bàn thắng của Robert Lewandowski và Piotr Zieliński.

Cặp đấu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và tất cả đang chờ đợi màn so tài giữa Viktor Gyokeres và Robert Lewandowski để xem ai sẽ là người giành quyền đến World Cup 2026.

Thụy Điển sẽ là đội bóng có lợi thế hơn trong cuộc đối đầu này khi được chơi trên sân nhà Solna.

Cặp chung kết play-off thứ ba chính là cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển Kosovo và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở bán kết, Kosovo, đội bóng hiện đứng thứ 78 trên bảng xếp hạng của FIFA, đã tạo nên bất ngờ với chiến thắng ngược dòng 4-3 trước Slovakia.

Veldin Hodza, Fisnik Asllani, Florent Muslija và Kreshnik Hajrizi là những người lập công để mang chiến thắng về cho Kosovo.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua Romania 1-0 nhờ pha lập công của Ferdi Kadıoğlu sau tình huống kiến tạo của Arda Güler.

Cặp chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu cuối cùng giữa Đan Mạch và Cộng hòa Séc hứa hẹn căng thẳng.

Đan Mạch khẳng định vị thế của mình trước đối thủ Bắc Macedonia bằng chiến thắng tưng bừng 4-0, nhờ các pha lập công của Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen (cú đúp) và Christian Nørgaard.

Trong khi đó, Cộng hòa Séc đã trải qua trận cầu căng thẳng trước Ireland. Họ hòa đối thủ 2-2 sau 120 phút thi đấu, trước khi thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu may rủi.

Đan Mạch giành được chiến thắng tưng bừng. (Nguồn: AP)

Theo lịch thi đấu, các trận chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu sẽ cùng diễn ra vào lúc 1g45 ngày 1/4 (theo giờ Việt Nam).

Trước đó, khu vực châu Âu đã xác định được 12 đội tuyển tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico vào năm sau. 12 đội tuyển gồm Anh, Pháp, Croatia, Đức, Hà Lan, Na Uy và Bồ Đào Nha, Áo, Bỉ, Scotland, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.

Tính đến thời điểm này, vòng chung kết World Cup 2026 cũng đã chính thức xác định được 42 đội tuyển góp mặt./.

