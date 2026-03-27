Xác định 2 cặp đấu chung kết play-off liên lục địa tranh vé dự World Cup 2026

Chung kết play-off liên lục địa tranh suất tham dự vòng chung kết World Cup 2026 đã xác định được 2 cặp đấu sau khi loạt trận sáng 27 khép lại.

Suriname tan mộng World Cup

Suriname, đội bóng hạng 126 thế giới, tham vọng tạo nên địa chấn trước Bolivia để trở thành đội có thứ hạng thấp nhất trong lịch sử giành vé dự World Cup.

Tuy nhiên, giấc mơ đó đã không thành khi họ phải dừng chân ở bán kết play-off liên lục địa sau thất bại ngược trước đại diện Nam Mỹ.

Trong cuộc chạm trán tại Estadio BBVA (Mexico), đại diện CONCACAF thi đấu kiên cường trước sức ép rất lớn đến từ Bolivia và cầm hòa 0-0 sau 45 phút thi đấu.

Ngay đầu hiệp 2, Suriname còn khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi Liam Van Gelderen băng vào dứt điểm cận thành ghi bàn mở tỷ số ở phút 48.

Bàn thắng mở ra hy vọng cho Suriname đi tiếp để hoàn thành giấc mơ của mình. Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì mà đội bóng này có thể làm được.

Bolivia đã chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng được đánh giá cao hơn. Họ liên tục tạo ra sức ép trước khi khiến đối thủ phải nhận "trái đắng."

Moises Paniagua, tài năng trẻ 18 tuổi, đã khiến người hâm mộ Bolivia vỡ òa với cú sút chìm ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 72.

Chỉ đúng 5 phút sau, Bolivia được hưởng penalty sau tình huống Juan Sinforiano Godoy bị phạm lỗi. Trên chấm 11m, Miguelito không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Bolivia.

Kết quả này khiến giấc mơ tham dự World Cup của Suriname, trong khi Bolivia thẳng tiến chung kết play-off liên lục địa để đối đầu đội tuyển Iraq.

Theo kết quả bốc thăm, đội thắng ở cặp đấu giữa Iraq và Bolivia (diễn ra vào 10 giờ sáng 1/4 tới) sẽ góp mặt ở bảng I World Cup 2026, nơi có sự hiện diện của Pháp, Na Uy và Senegal.

Jamaica đấu Cộng hòa Dân chủ Congo

Cặp chung kết play-off liên lục địa còn lại chính là màn so tài giữa đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo và Jamaica.

Jamaica (áo vàng) đã đánh bại New Caledonia để tiếp tục hành trình tìm vé dự World Cup 2026.

Ở trận bán kết play-off liên lục địa vừa kết thúc, New Caledonia - đội bóng hạng 153 thế giới - cũng đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ hạng 70 thế giới Jamaica.

Sau 90 phút thi đấu tại Akron, Jamaica đã giành được chiến thắng 1-0 trước đội bóng đến từ châu Đại Dương, nhờ pha lập công của Bailey Cadamarteri ở phút 18.

Đội thắng ở cặp đấu giữa Cộng hòa Dân chủ Congo-Jamaica (diễn ra vào lúc 4g sáng 1/4) sẽ rơi vào bảng K với sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Uzbekistan và Colombia.

Xác định 4 cặp chung kết play-off khu vực châu Âu

Cũng ở loạt trận sáng 27/3, khu vực châu Âu cũng đã xác định được 8 đội tuyển sẽ góp mặt ở chung kết play-off tranh suất tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

8 đội bóng vượt qua bán kết play-off gồm có Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Italy, Ba Lan, Kosovo, Thụy Điển và Bosnia and Herzegovina.

Ở loạt trận này, Italy nhận được sự quan tâm lớn nhất sau khi đội tuyển này lỡ hẹn với hai kỳ World Cup gần nhất.

Đáp lại sự kỳ vọng đó, đoàn quân áo Thiên thanh đã thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 2-0 trước Bắc Ireland.

Chiến thắng này giúp Italy thẳng tiến chung kết play-off để đối đầu Bosnia and Herzegovina - đội bóng đã thắng Xứ Wales ở loạt luân lưu may rủi.

Tonali tỏa sáng giúp Italy giành chiến thắng.

Ba Lan và Thụy Điển cũng đã đánh bại các đối thủ của mình để chờ "quyết đấu" tranh vé đến Mỹ, Canada và Mexico.

Cặp chung kết play-off thứ ba chính là cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển Kosovo và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, cặp chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu cuối cùng sẽ là màn so tài được mong đợi giữa Đan Mạch và Cộng hòa Séc.

42 đội tuyển đã giành vé

Trước đó, vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định được 42 đội tuyển góp mặt, gồm ba đội đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico, Canada và 39 đội vượt qua vòng loại.

Các đội vượt qua vòng loại gồm Panama, Curacao, Haiti (CONCACAF); Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia (châu Á); New Zealand (châu Đại Dương).

6 đội đến từ khu vực Nam Mỹ gồm đương kim vô địch Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay và Uruguay.

12 đội từ châu Âu gồm Anh, Pháp, Croatia, Đức, Hà Lan, Na Uy và Bồ Đào Nha, Áo, Bỉ, Scotland, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.

9 đội bóng châu Phi gồm Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Maroc, Senegal, Nam Phi và Tunisia./

