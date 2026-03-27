HLV Kim Sang-sik tìm phương án tối ưu Hoàng Hên, Văn Hậu cho trận gặp Malaysia

Tối 26/3, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng tưng bừng 3-0 ở trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Bangladesh, nhờ các pha lập công của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long.

Đáng chú ý, tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) đã đánh dấu màn ra mắt với trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Chân sút mang áo số 9 thi đấu đầy nỗ lực, tích cực di chuyển và tung ra nhiều pha dứt điểm hiểm hóc, tuy nhiên chưa đủ "hên" để có được bàn thắng cho riêng mình.

Đánh giá về màn ra mắt của cậu học trò, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik nhận định ông rất hài lòng với khả năng hòa nhập của Đỗ Hoàng Hên trong môi trường đội tuyển quốc gia.

"Trước trận đấu, tôi đã nói chuyện với Hoàng Hên. Tôi hỏi rằng liệu cậu ấy có thể chơi được ở nhiều vị trí hay không. Hên trả lời rằng cậu ấy có thể đáp ứng mọi yêu cầu về vị trí của huấn luyện viên, và hôm nay cậu ấy thực sự đã di chuyển rộng, liên tục hoán đổi vị trí với các đồng đội trên hàng công. Sau trận đấu này, tôi cùng ban huấn luyện sẽ tiếp tục nghiên cứu để tìm ra vị trí tốt nhất, để Hên có thể phát huy hết khả năng của mình," huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ.

Hoàng Hên (áo đỏ) thi đấu nỗ lực ở trận ra mắt đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Nhật Minh/Vietnam+)

Trong ngày Hoàng Hên gây ấn tượng với sự năng nổ, một "sát thủ" nhập tịch khác của đội tuyển Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Xuân Son lại phần nào cho thấy sự thiếu tốc độ trong một số tình huống tấn công - điều khác lạ với hình ảnh tay săn bàn đẳng cấp từng góp công mang về chức vô địch ASEAN Cup 2024 cho "Binh đoàn Rồng Vàng."

"Đã có một số ý kiến về vấn đề cân nặng của Xuân Son, về điều này ban huấn luyện chúng tôi sẽ cần kiểm tra để có kết luận chính xác nhất. Thời gian qua Xuân Son gặp một chút vấn đề ở bắp đùi, đó là lý do mà hôm nay cậu ấy chưa thể di chuyển một cách tốt nhất. Tuy nhiên, Son đang trong quá trình hồi phục và tôi rất mong chờ phiên bản tốt nhất với một Xuân Son năng nổ và di chuyển không biết mệt mỏi sẽ trở lại ở cuộc đối đầu sắp tới với Malaysia," nhà cầm quân Hàn Quốc kỳ vọng.

Tiền đạo Xuân Son (số 12) đang nỗ lực tìm lại phong độ sau chấn thương. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Cũng ở trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh, đội tuyển Việt Nam còn đón chào sự trở lại của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, cầu thủ từng là chân chạy cánh hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

"Văn Hậu có thể chơi tốt cả ở vị trí hậu vệ cánh và trung vệ lệch cánh. Sau màn thể hiện tốt ở V-League, Văn Hậu đã trở lại tuyển và đã có một trận đấu thành công. Sau trận đấu hôm nay, chúng tôi sẽ nghiên cứu phương án để tối ưu thời gian thi đấu của Văn Hậu, cũng như giảm cự ly phải di chuyển để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia," thầy Kim chia sẻ kế hoạch cho trận đấu sắp tới.

"Thuyền trưởng" người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh trận đấu giao hữu với đội tuyển Bangladesh là một "bài test" để ban huấn luyện kiểm tra thể trạng của các tuyển thủ, sau một quãng thời gian căng mình ở đấu trường quốc nội V-League.

"Hiệp hai tôi đã thực hiện một số sự thay đổi người, để đảm bảo các cầu thủ có trạng thái tốt nhất trước khi bước vào cuộc đối đầu với Malaysia như trường hợp của Hoàng Đức và Quang Hải, những cầu thủ tôi đã rút ra nghỉ trong hiệp hai. Đây cũng là sự chuẩn bị cho những phương án dự phòng, trong trường hợp những cầu thủ trụ cột không ra sân," huấn luyện viên Kim Sang-sik kết luận.

Sau trận đấu với đội tuyển Bangladesh, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục quá trình tập luyện tại Hà Nội, trước khi di chuyển đến sân Thiên Trường (Ninh Bình) để tiếp đón đối thủ Malaysia trong trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2027./.

