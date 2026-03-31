Xuân Son: "Hoàng Hên mang đến những đường chuyền với chất lượng cao"

Tối 31/3, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 3-1 trước đối thủ Malaysia trên sân vận động Thiên Trường, ở trận đấu thuộc Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ngôi sao trong chiến thắng của "Binh đoàn Rồng Vàng" là tiền đạo Nguyễn Xuân Son, khi chân sút mang áo số 12 lập một cú đúp đều từ những tình huống không chiến để mang về thắng lợi giòn giã cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Đáng chú ý, bàn thắng đầu tiên của Xuân Son đến từ đường kiến tạo của Đỗ Hoàng Hên, một tiền đạo nhập tịch khác của đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu thứ 2 liên tiếp được đá chính, Hên vẫn thiếu may mắn để có được pha lập công cho riêng mình, nhưng đã để lại dấu ấn trong chiến thắng của tập thể "Những Chiến binh Sao Vàng."

Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu, Xuân Son khẳng định Hoàng Hên là một cầu thủ đẳng cấp cao và nhấn mạnh mối liên kết đặc biệt của hai chân sút nhập tịch này.

"Hên là một cầu thủ đẳng cấp. Anh ấy sở hữu kỹ thuật cá nhân tuyệt vời để kiểm soát trận đấu, cùng khả năng tạo ra những đường chuyền chất lượng cho các tiền đạo. Tôi và Hên có sự kết nối rất tốt, điều này được hình thành từ khoảng thời gian trước đây khi chúng tôi thi đấu cùng nhau ở cấp câu lạc bộ. Mối liên kết này giúp chúng tôi có thể đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam," Xuân Son nhấn mạnh.

Cú đúp vào lưới Malaysia cũng giúp Xuân Son "đập tan" những hoài nghi cho rằng vấn đề cân nặng có thể ảnh hưởng đến khả năng đóng góp của anh vào lối chơi chung của đội tuyển Việt Nam.

"Đã có nhiều thông tin về vóc dáng của tôi và ngày hôm nay tôi muốn chứng minh cho người hâm mộ thấy được tôi luôn nỗ lực hết khả năng cho màu áo của đội tuyển Việt Nam. Dù có những trận đấu không thể ghi bàn, tôi vẫn luôn nỗ lực và hôm nay tôi rất hạnh phúc khi có thể đóng góp vào chiến thắng của toàn đội. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên, những người hâm mộ đã tạo ra bầu không khí tuyệt vời ở sân Thiên Trường," Xuân Son chia sẻ.

Những pha không chiến của Xuân Son mang đến 'ác mộng' với hàng phòng ngự của Malaysia. (Ảnh: Phương Thảo/Vietnam+)

Cùng tham dự họp báo, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi chứng kiến các khán đài sân Thiên Trường được phủ kín sắc đỏ bởi những người hâm mộ bóng đá nước nhà.

"Kể từ khi tôi đến Việt Nam, đây là một trong những trận đấu có bầu không khí tuyệt vời nhất. Xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn cổ vũ và đồng hành cùng đội tuyển. Thời gian tới, toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng để đội tuyển Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn," nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Đánh giá về màn trình diễn của Hoàng Hên, huấn luyện viên Kim Sang-sik hài lòng với sự hòa nhập nhanh của Hên trong lối chơi của tập thể đội tuyển Việt Nam.

"Ở trận đấu trước gặp Bangladesh, tôi đã yêu cầu Hên liên tục hoán đổi vị trí thi đấu để tìm ra phương án tối ưu. Đến trận đấu hôm nay, tôi nhận thấy Hên phù hợp với vị trí tiền đạo phải trong sơ đồ vận hành. Hên phối hợp rất tốt với các đồng đội và tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục duy trì mối liên kết này ở những đợt tập trung tiếp theo," thầy Kim chia sẻ.

Văn Hậu (số 5) có màn thể hiện tốt ở trận gặp Malaysia. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng dành lời khen cho Văn Hậu và Đình Trọng, những cầu thủ mới được triệu tập trở lại trong danh sách đội tuyển Việt Nam.

"Đình Trọng và Văn Hậu đã có màn thể hiện tốt. Tôi rất vui khi đội tuyển Việt Nam có nhiều lựa chọn chất lượng ở các vị trí khác nhau. Đây là tín hiệu tốt cho toàn đội ở những giải đấu tiếp theo," nhà cầm quân Hàn Quốc kết luận./.

