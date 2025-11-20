Xác định đối thủ của Đội tuyển Italy ở vòng play-off World Cup 2026

Kết quả bốc thăm play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu và liên lục địa mang đến nhiều cặp đấu căng thẳng.

Vòng play-off khu vực châu Âu

Ở khu vực châu Âu, vòng play-off có sự tham dự của 16 đội tuyển bao gồm 12 đội nhì bảng từ các bảng vòng loại và 4 đội đứng đầu UEFA Nations League 2024/25.

Vòng play-off áp dụng thể thức loại trực tiếp một trận với 16 đội chia thành 4 nhánh. Mỗi nhánh sẽ có 2 trận bán kết và chung kết để chọn ra 4 tấm vé cuối cùng.

Trong số 16 đội tuyển, Italy chính là đội nhận được sự quan tâm lớn sau khi họ hai kỳ liên tiếp bị loại ở vòng play-off.

Italy từng gục ngã trước Thụy Điển ở vòng play-off World Cup 2018 và sau đó là cú sốc lịch sử khi để thua Bắc Macedonia ngay trên sân nhà trong cuộc đua giành vé tới Qatar 2022.

Và trong lần thứ ba này, những lá thăm may rủi đã giúp đoàn quân áo Thiên thanh có thể hài lòng khi rơi vào nhánh đấu dễ.

Theo kết quả bốc thăm, Italy được xếp vào nhánh A và sẽ chạm trán Bắc Ireland ở bán kết. Nếu giành chiến thắng, thầy trò Huấn luyện viên Gennaro Gattuso sẽ đối đầu đội thắng ở cặp bán kết giữa Xứ Wales và Bosnia.

Đây được xem là cơ hội không thể thuận lợi hơn để Italy có thể góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026. Tuy nhiên, họ cũng cần thận trọng bởi những trận đấu mang tính chất knock-out luôn tiềm ẩn những nguy cơ.

Bốc thăm vòng play-off khu vực châu Âu.

Ở nhánh B, Thụy Điển - đội có thành tích kém cỏi ở vòng loại sẽ đối đầu với Ukraine. Nếu chiến thắng họ sẽ cạnh tranh với đội thắng ở cặp bán kết Ba Lan Albania để tranh vé đến Bắc Trung Mỹ.

Còn ở nhánh C, hai cặp đấu được nhận định khá cân bằng. Thổ Nhĩ Kỳ và Romania đối đầu ở bán kết 1, trong khi cặp bán kết còn lại là màn đọ sức giữa Slovakia và Kosovo.

Ở nhánh D, Đan Mạch - đội bóng đã lỡ vé trực tiếp đến World Cup sau thất bại cay đắng ở lượt cuối, sẽ đối đầu với Bắc Macedonia ở bán kết. Họ sẽ so tài với đội thắng ở cặp Cộng hòa Séc-Cộng hòa Ireland nếu vượt qua Bắc Macedonia.

Các cặp play-off liên lục địa

Ngoài các cặp đấu ở khu vực châu Âu, người hâm mộ cũng dành sự quan tâm đến kết quả bốc thăng vòng play-off liên lục địa để xác định hai đội giành vé dự World Cup 2026.

Vòng play-off liên lục địa có sự tham dự của 6 đội tuyển gồm Iraq (châu Á), CHDC Congo (châu Phi), Jamaica, Suriname (CONCACAF), Bolivia (Nam Mỹ) và New Caledonia (châu Đại Dương).

Hai đội được chọn làm hạt giống là Congo nằm ở nhánh 1, trong khi Iraq thuộc nhóm 2. Hai đội tuyển này được vào thẳng trận chung kết play-off liên lục địa World Cup 2026 (chỉ phải thi đấu một trận). Các đội còn lại thi đấu từ vòng bán kết (phải thi đấu 2 trận play-off).

Theo kết quả bốc thăm, New Caledonia sẽ đối đầu Jamaica. Đội thắng vào chơi trận chung kết với Cộng hòa dân chủ Congo.

Ở nhánh còn lại, Bolivia và Suriname sẽ quyết đấu để chọn ra đội chơi đối đầu Iraq tranh vé World Cup 2026.

Kết quả bốc thăm vòng play-off liên lục địa.

Theo lịch thi đấu, các trận thuộc vòng play-off khu vực châu Âu và liên lục địa sẽ cùng diễn ra vào tháng 3/2026.

Vòng play-off liên lục địa sẽ được tổ chức trên hai sân Guadalajara và Monterrey của Mexico.

Đây cũng sẽ là hai sân tổ chức các trận thuộc vòng chung kết World Cup 2026. Sân Guadalajara sẽ tổ chức 4 trận vòng bảng, trong khi sân Monterrey diễn ra 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/16 (32 đội).

42 đội tuyển đã giành vé

Trước đó, vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định được 42 đội tuyển góp mặt, gồm ba đội đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico, Canada và 39 đội vượt qua vòng loại.

Các đội vượt qua vòng loại gồm Panama, Curacao, Haiti (CONCACAF); Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia (châu Á); New Zealand (châu Đại Dương).

6 đội đến từ khu vực Nam Mỹ gồm đương kim vô địch Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay và Uruguay.

12 đội từ châu Âu gồm Anh, Pháp, Croatia, Đức, Hà Lan, Na Uy và Bồ Đào Nha, Áo, Bỉ, Scotland, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ.

Châu Phi có 9 đội là Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Maroc, Senegal, Nam Phi và Tunisia./.

Danh sách chi tiết 42 đội tuyển đã giành quyền tham dự World Cup 2026 Vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định được 42 đội tuyển góp mặt, trong khi 6 đội tuyển còn lại tham dự sẽ được gọi tên sau loạt trận play-off vào tháng 3/2026.