Mexico đăng cai vòng play-off liên lục địa tranh 2 suất tham dự World Cup 2026

Ngày 19/11, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thông báo sân vận động Guadalajara và sân vận động Monterrey tại Mexico sẽ đăng cai tổ chức vòng play-off quốc tế tranh 2 tấm vé cuối cùng dự World Cup 2026.

Các trận đấu dự kiến diễn ra từ ngày 23- 31/3/2026, với sự tham dự của 6 đội tuyển quốc gia.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông cáo của FIFA cho biết Iraq, Cộng hòa Dân chủ Congo, Jamaica, Surinam, Bolivia và New Caledonia sẽ cạnh tranh để giành 2 suất cuối cùng góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026, do Mỹ, Mexico và Canada đồng tổ chức.

Ngoài đăng cai vòng play-off, cả 2 sân vận động trên của Mexico cũng sẽ là địa điểm thi đấu của World Cup 2026. Sân Guadalajara sẽ tổ chức 4 trận vòng bảng, trong khi sân Monterrey diễn ra 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/16 (32 đội).

Trong thông cáo, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh không khí sôi động, cảm xúc và sự cuồng nhiệt của giải đấu sẽ hoàn toàn phù hợp với quy mô và điều kiện tại các sân vận động này của Mexico.

Lễ bốc thăm chia bảng cho vòng play-off sẽ được tổ chức vào 13 ngày 20/11 (giờ địa phương, tức 19 giờ, theo giờ Việt Nam) tại trụ sở FIFA ở thành phố Zurich (Thụy Sĩ). Lịch thi đấu cụ thể sẽ được công bố sau lễ bốc thăm và được truyền hình trực tiếp trên trang web chính thức của FIFA.

Cho đến thời điểm hiện tại đã xác định được 42 trong tổng số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026.

Ngoài 3 nước chủ nhà, gồm Mexico, Canada và Mỹ, còn có các đội của Saudi Arabia, Australia, Qatar, Hàn Quốc, Iran, Nhật Bản, Jordan, Uzbekistan, Algeria, Cabo Verde, Côte D'Ivoire, Ai Cập, Ghana, Maroc, Senegal, Nam Phi, Tunisia, Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Panama, Curacao, Haiti, Anh, Pháp, Croatia, Bồ Đào Nha, Na Uy, Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Áo, Scotland, Thụy Sĩ và New Zealand.

4 suất tham dự còn lại của châu Âu sẽ được quyết định thông qua một giải play-off riêng, với sự tham dự của các đội xếp thứ hai ở 12 bảng vòng loại UEFA và 4 đội có thành tích tốt nhất tại UEFA Nations League./.

Danh sách chi tiết 42 đội tuyển đã giành quyền tham dự World Cup 2026 Vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định được 42 đội tuyển góp mặt, trong khi 6 đội tuyển còn lại tham dự sẽ được gọi tên sau loạt trận play-off vào tháng 3/2026.