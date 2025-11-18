Những đội bóng nào đã giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026?

Sau loạt trận vòng loại diễn ra sáng 18/11, vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định được 34/48 đội bóng xuất sắc góp mặt.

Ba đội đồng chủ nhà

Ba đội tuyển đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau chính là Mỹ, Canada và Mexico.

Mỹ, Canada và Mexico chính là ba đội bóng tham dự với tư cách đồng chủ nhà vòng chung kết World Cup 2026 (diễn ra từ 11/6 đến 19/7).

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một kỳ World Cup được tổ chức tại ba quốc gia.

8 đội bóng châu Á

Khu vực châu Á đã sớm hoàn thành vòng loại khi xác định được 8 đội bóng giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2026.

Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc và Uzbekistan là những đội bóng giành vé đến Bắc Trung Mỹ sau khi vòng loại thứ ba khu vực châu Á khép lại.

Trong khi đó, hai đội tuyển Qatar và Saudi Arabia giành quyền tham dự giải đấu sau nhờ những kết quả thuận lợi ở vòng loại thứ tư.

Trong số 8 đội bóng châu Á kể trên, Jordan và Uzbekistan là những đội tuyển lần đầu tiên có vinh dự góp mặt ở một kỳ World Cup.

Tấm vé đại diện cho khu vực châu Á tham dự vòng play-off liên lục địa sẽ được xác định sau màn so tài giữa hai đội tuyển UAE và Iraq.

6 đội bóng Nam Mỹ

Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ đã sớm hoàn thành ngay từ tháng 9 với việc xác định được 6 đội bóng giành vé chính thức và 1 suất tham dự vòng play-off liên lục địa.

Messi cùng các đồng đội sẽ có thời gian dài chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương.

6 đội tuyển đã chính thức giành vé đến Bắc Trung Mỹ gồm có đương kim vô địch Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay và Uruguay.

Đội bóng của khu vực Nam Mỹ tham dự vòng play-off liên lục địa sẽ là Bolivia - đội bóng xếp thứ 7 chung cuộc.

9 đội bóng châu Phi

Khu vực châu Phi cũng đã hoàn thành xong vòng loại World Cup để xác định ra 9 đội tuyển xuất sắc nhất góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là những đội giành vị trí nhất bảng ở vòng loại.

9 đội tuyển đại diện châu Phi tham dự gồm có Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Maroc, Senegal, Nam Phi và Tunisia.

Cape Verde là đội có vinh dự lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây cũng được xem là bất ngờ lớn khi mà Cape Verde không được đánh giá cao và nằm ở bảng đấu có đối thủ đáng gờm là Cameroon.

Trong khi đó, Cộng hòa dân chủ Congo đã liên tiếp tạo nên "địa chấn" để giành vé tham dự vòng play-off liên lục địa.

Cộng hòa dân chủ Congo đã lần lượt đánh bại hai đối thủ Cameroon và Nigeria ở vòng loại thứ 2 khu vực châu Phi.

1 đội châu Đại Dương

New Zealand là cái tên duy nhất ở khu vực châu Đại Dương tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sau khi tỏ ra vượt trội so với phần còn lại.

Tại vòng loại, New Zealand toàn thắng cả 5 trận, ghi đến 29 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần.

7 đội bóng châu Âu

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu vẫn chưa khép lại và tính đến hiện tại (ngày 18/11) mới chỉ xác định được 7 đội tuyển giành quyền đi tiếp.

7 đội tuyển đã hoàn thành nhiệm vụ ở vòng loại là Anh, Pháp, Croatia, Đức, Hà Lan, Na Uy và Bồ Đào Nha.

Tuyển Đức giành vé dự World Cup 2026. (Nguồn: Getty Images)

Đức và Hà Lan là hai cái tên mới nhất góp mặt ở danh sách các đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sau loạt trận sáng 18/11.

Ở loạt trận này, Đội tuyển Đức thi đấu áp đảo trước Slovakia trong trận đấu mang tính "sinh tử" khi ghi đến 6 bàn thắng vào lưới đối phương.

Nick Woltemade, Serge Gnabry, Leroy Sané (cú đúp), Ridle Baku và Assan Ouedraogo là những người lập công giúp Đức thắng tưng bừng trên sân nhà.

Kết quả này giúp Đức khép lại vòng loại ở vị trí nhất bảng A với 15 điểm, thẳng tiến đến Bắc Trung Mỹ tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Đây cũng là lần thứ 21 Đội tuyển Đức có tên trong danh sách các đội dự World Cup. Trong 20 kỳ trước đó, họ đã từng 4 lần đăng quang vào các năm 1954, 1974, 1990 và 2014.

Đội tuyển Hà Lan cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Litva, để đi tiếp với tư cách nhất bảng G.

5 đội tuyển còn lại của châu Âu giành vé trực tiếp dự World Cup 2026 sẽ được xác định sau loạt trận sáng 19/11.

Ngoài ra, 4 đội tuyển khác cũng sẽ góp mặt sau khi loạt trận vòng play-off khép lại./.

Đức và Hà Lan giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 Đức và Hà Lan đều đã giành được chiến thắng đậm ở lượt cuối vòng loại, qua đó chính thức giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.