Hàng loạt trận "sinh tử" ở lượt cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đang dần khép lại và những cái tên giành quyền đi tiếp sẽ được xác định sau những trận cầu "sinh tử" ở lượt cuối.

Đức quyết đấu Slovakia

Tâm điểm trong số các trận cầu "sinh tử" chính là cuộc chạm trán giữa Đội tuyển Đức và Đội tuyển Slovakia tại bảng A trên sân Red Bull (Leipzig).

Trước trận "đại chiến" này, cả Đức và Slovakia đang cùng có được 12 điểm, nhưng đội chủ nhà xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Trên hành trình tại vòng loại, Đức khởi đầu bằng thất bại 0-2 trên sân của Slovakia, nhưng đã giành được 4 chiến thắng liên tiếp, hai lần đánh bại Bắc Ireland và Luxembourg.

"Cỗ xe tăng" đang nắm quyền tự quyết và chỉ cần hòa là sẽ đảm bảo vị trí đầu bảng A. Tuy nhiên, nhiệm vụ này chắc chắn sẽ không phải là điều dễ dàng với thầy trò Huấn luyện viên Julian Nagelsmann.

Lợi thế về hiệu số bàn thắng bại là khoảng cách khá mong manh và nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu như Đức thất bại trong lần tái đấu Slovakia.

Sau những gì đã thể hiện, thầy trò Huấn luyện viên Francesco Calzona sẽ không dễ dàng chấp nhận từ bỏ cơ hội tham dự World Cup 2026 đã rất gần với họ.

Lần gần nhất Slovakia lọt vào vòng chung kết World Cup là vào năm 2010, nhưng họ đã bỏ lỡ 3 giải đấu gần nhất.

Tất nhiên, mục tiêu chiến thắng Đức sẽ không hề đơn giản chút nào khi mà trong đội hình đối thủ có nhiều ngôi sao cùng với đó là lợi thế sân nhà.

Với cục diện hiện tại, trận quyết đấu giữa Đức và Slovakia hứa hẹn sẽ rất kịch tính và không loại trừ xuất hiện "cơn địa chấn" trên sân Red Bull.

"Sinh tử" tranh ngôi đầu

Cũng giống màn so tài Đức-Slovakia, trận đấu giữa Scotland và Đan Mạch cũng mang tính chất "sinh tử" quyết định tấm vé trực tiếp đến Mỹ, Canada và Mexico của bảng C.

Sau 5 lượt đấu căng thẳng, Đội tuyển Đan Mạch đang dẫn đầu bảng với 11 điểm, nhiều hơn Scotland đúng 1 điểm.

Scotland hay Đan Mạch sẽ giành quyền đi tiếp? (Nguồn: Getty Images)

Đan Mạch đang có thành tích bất bại tại vòng loại với 3 chiến thắng và 2 hòa. Với lợi thể điểm số, thầy trò Huấn luyện viên Brian Riemer chỉ cần hòa là sẽ hoàn thành mục tiêu giữ vị trí nhất bảng.

Tuy nhiên, trong màn đối đầu trực tiếp này, Scotland có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà Hampden Park (Glasgow).

Scotland đang có thành tích toàn thắng trên sân nhà và họ từng khiến Đan Mạch phải chia điểm trên sân khách ở lượt đi.

Với sự cổ vũ của khán giả nhà, Scott McTominay và đồng đội sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đánh bại Đan Mạch và ghi tên mình vào danh sách dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.

Tại bảng H, Đội tuyển Áo cũng sẽ phải bước vào trận đối đầu trực tiếp với đối thủ Bosnia and Herzegovina để xác định đội bóng nào giành vé trực tiếp dự World Cup 2026.

Trước trận này, Đội tuyển Áo đang nắm quyền tự quyết khi có 18 điểm, nhiều hơn Bosnia and Herzegovina 2 điểm.

Áo còn có được lợi thế chơi trên sân nhà trong cuộc quyết đấu này. Tuy nhiên, Bosnia and Herzegovina chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội không thể tốt hơn để có thể góp mặt sân chơi danh giá.

Màn so tài chênh lệch

Ngoài những cặp đối đầu trên, lượt cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu còn chứng kiến trận so tài giữa Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ tại bảng E.

Trước trận đấu tại Estadio de La Cartuja, Đội tuyển Tây Ban Nha đang có lợi thế vượt trội so với Thổ Nhĩ Kỳ. "Bò tót" nắm trong tay 15 điểm tuyệt đối sau 5 chiến thắng, nhiều hơn đối thủ 3 điểm.

Khó ngăn cản Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp.

Ngoài lợi thế về điểm số, Tây Ban Nha còn đang vượt trội so với Thổ Nhĩ Kỳ về khoảng cách hiệu số bàn thắng bại. Hiệu số của đội chủ nhà đang là +19, trong khi hiệu số của Thổ Nhĩ Kỳ là +5.

Xét về lý thuyết, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có cơ hội giành vị trí nhất bảng, nhưng với điều kiện họ sẽ phải giành chiến thắng với cách biệt 8 bàn trở lên - điều không hề dễ chút nào.

Rõ ràng, mọi ưu thế đang thuộc về Tây Ban Nha và rất khó có thể ngăn đội bóng này giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2026./.

Bồ Đào Nha và Na Uy chính thức giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026 Bồ Đào Nha và Na Uy cùng giành được những chiến thắng đậm ở lượt cuối vòng loại để chính thức giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.