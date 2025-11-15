Xác định đội thứ 30 giành quyền tham dự World Cup 2026

Vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định được cái tên thứ 30 góp mặt sau loạt trận vòng loại diễn ra sáng 15/11.

Croatia khẳng định vị thế

Đội tuyển Croatia tiếp tục khẳng định vị thế "cửa trên" so với phần còn lại của bảng L vòng loại khu vực châu Âu với chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Đảo Faroe.

Tại Rujevica, Đảo Faroe đã tạo nên bất ngờ lớn khi có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 16 sau tình huống ghi bàn có phần may mắn của Geza David.

Tuy nhiên, Croatia không quá khó khăn để xốc tinh thần và nhanh chóng gỡ hòa ở phút 23 nhờ công của Joško Gvardiol.

Đoàn quân của Zlatko Dalić sau đó tiếp tục là đội nắm thế trận trước khi có thêm hai bàn thắng nữa của Petar Musa và Nikola Vlašić trong hiệp 2, qua đó giành chiến thắng ngược chung cuộc 3-1.

Chiến thắng này đã chính thức giúp Đội tuyển Croatia giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Sau 7 lượt trận, Croatia giành được 19 điểm, bỏ xa đội xếp nhì bảng là Cộng hòa Séc đến 6 điểm trong bối cảnh chỉ còn 1 lượt trận nữa khép lại.

Đây cũng là lần thứ 7 trong lịch sử Đội tuyển Croatia góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong đó đây là lần thứ đầu họ dự 4 kỳ World Cup liên tiếp.

Kết quả trận Croatia-Đảo Faroe cũng đã khiến bảng L sớm ngã ngũ. Ngoài việc Croatia đã giành vé, Cộng hòa Séc cũng đã chính thức có suất dự play-off để tiếp tục hy vọng có suất đến châu Mỹ vào năm sau.

Hà Lan chạm tay vào vé dự World Cup

Đội tuyển Hà Lan đã chạm tay vào vé dự vòng chung kết World Cup 2026 sau trận hòa 1-1 trên sân của Ba Lan ở bảng G vòng loại khu vực châu Âu.

Tại Narodowy, Memphis Depay tiếp tục tỏa sáng để sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng quan trọng giúp Hà Lan gỡ hòa 1-1 ở phút 47, sau khi để cho đội chủ nhà mở tỷ số ở cuối hiệp 1 do công Jakub Kaminski.

Hà Lan chạm tay vào vé dự World Cup 2026 sau trận hòa Ba Lan. (Nguồn:

Hòa trận này, đoàn quân của Huấn luyện viên Ronald Koeman tiếp tục đứng đầu bảng G với 17 điểm, nhiều hơn Ba Lan 3 điểm trong bối cảnh vòng loại chỉ còn 1 lượt trận nữa là khép lại.

Khoảng cách 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại khác biệt hoàn toàn (+19 so với +6) giúp Hà Lan coi như đã nắm vé đi tiếp trong cuộc cạnh tranh với Ba Lan.

"Cơn lốc màu da cam" chỉ có thể lỡ tấm vé trực tiếp dự World Cup nếu như để thua quá lớn trong khi Ba Lan thắng đậm ở lượt trận cuối bảng G.

Tuy nhiên, đây chắc chắn là điều khó có thể xảy ra khi mà đối thủ cuối cùng của họ là Litva - đội bóng thậm chí mới chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn thắng trong cả vòng loại.

Ở lượt cuối, Hà Lan sẽ thi đấu trên sân nhà Johan Cruyff để đón tiếp Litva và không loại trừ họ còn quyết tâm thắng đậm để tri ân người hâm mộ đã đồng hành cùng mình ở vòng loại.

Đức sẽ phải đá trận "sinh tử"

Không dễ thở như Croatia và Hà Lan, Đội tuyển Đức hiện cũng đang có được lợi thế nhưng sẽ phải cạnh tranh quyết liệt mới chắc chắn giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Ở loạt trận sáng nay, Đội tuyển Đức đã hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm bằng chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách trên sân Luxembourg.

Nick Woltemade tỏa sáng để sắm vai người hùng khi lập cú đúp sau các pha kiến tạo của Leroy Sané và Ridle Baku, để mang chiến thắng về cho Đội tuyển Đức.

Nick Woltemade lập cú đúp giúp Đức giành chiến thắng. (Nguồn: Getty Images)

Chiến thắng này giúp thầy trò Huấn luyện viên Julian Nagelsmann tiếp tục đứng đầu bảng A vòng loại khu vực châu Âu với 12 điểm và nắm quyền tự quyết định số phận của mình.

Tuy nhiên, Đội tuyển Đức đang phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn đến từ Slovakia - đội bóng cũng đã có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Bắc Ireland.

Tomas Bobcek, cầu thủ được tung vào sân ở phút 88, đã khiến người hâm mộ Slovakia vỡ òa hạnh phúc khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 90+1.

Chiến thắng này giúp Slovakia cùng có được 12 điểm như Đức và chỉ chịu xếp sau đối thủ do thua kém hơn về hiệu số (+4 so với +7).

Điều này chắc chắn sẽ khiến cho trận cầu "sinh tử" giữa Đức và Slovakia tại Red Bull Arena căng thẳng hơn bao giờ hết./.

Vòng loại World Cup 2026: Ba đội có cơ hội giành vé dự vòng chung kết Hà Lan, Bỉ và Croatia là những đội đang đứng trước cơ hội lớn giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sau loạt trận vòng loại khu vực châu Âu diễn ra sáng 15/11.