Đức và Hà Lan giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026

Đức và Hà Lan đã chính thức trở thành những cái tên mới nhất giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sau loạt trận sáng 18/11.

Đức đi tiếp sau màn "hủy diệt"

Trái ngược với những lo ngại trước trận "sinh tử," Đội tuyển Đức đã thi đấu thăng hoa và dễ dàng có được chiến thắng "hủy diệt" trước Slovakia.

Tại Red Bull Arena, "Cỗ xe tăng" thi đấu hoàn toàn áp đảo so với đối thủ khi kiểm soát bóng lên đến gần 70%, tung ra 20 pha dứt điểm.

Sự áp đảo đó đã được các cầu thủ Đội tuyển Đức cụ thể hóa bằng việc ghi đến 6 bàn thắng vào lưới của Đội tuyển Slovakia.

Ngay trong hiệp 1, Đức đã 4 lần xuyên thủng mành lưới đội khách bằng các bàn thắng của Nick Woltemade, Serge Gnabry và cú đúp của Leroy Sané.

Sang hiệp 2, đoàn quân của Julian Nagelsmann vẫn không ngừng gia tăng sức ép trước khi có thêm hai bàn thắng nữa.

Ridle Baku và Assan Ouedraogo, hai cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị đã không bỏ lỡ cơ hội điền tên mình lên bảng điện tử, qua đó giúp đội nhà thắng chung cuộc 6-0.

Kết quả này giúp Đức khép lại vòng loại ở vị trí nhất bảng A với 15 điểm, thẳng tiến đến Bắc Trung Mỹ tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Đây cũng là lần thứ 21 Đội tuyển Đức có tên trong danh sách các đội dự World Cup. Trong 20 kỳ trước đó, họ đã từng 4 lần đăng quang vào các năm 1954, 1974, 1990 và 2014.

Trong khi đó, thất bại này khiến Slovakia vẫn còn cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau thông qua vòng play-off.

Cũng ở loạt cuối bảng A, Đội tuyển Bắc Ireland có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Luxembourg bằng pha lập công của Jamie Donley từ chấm đá phạt 11m.

Bắc Ireland khép lại vòng loại ở vị trí thứ ba bảng A với 9 điểm, và có tên trong danh sách dự vòng play-off thông qua kết quả ở Nations League.

Hà Lan thẳng tiến đến World Cup

Cùng với Đức, Đội tuyển Hà Lan cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Litva trong ngày bảng G khép lại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Trên sân Johan Cruijff, "Cơn lốc màu da cam" không quá khó khăn để tạo thế trận vượt trội và có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút 16 của Tijani Reijnders.

Hà Lan hoàn thành mục tiêu tham dự World Cup 2026. (Nguồn: Getty Images)

Sang hiệp 2, các học trò của Ronald Koeman tiếp tục chơi ép sân và có thêm ba bàn thắng nữa do công Cody Gakpo, Xavi Simons và Donyell Malen.

Vượt qua Latvia, Đội tuyển Hà Lan đã chính thức ghi tên mình vào danh sách các đội tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Họ khép lại vòng loại với 20 điểm sau 8 lượt trận - ghi 27 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần.



World Cup 2026 sẽ là lần thứ 12 Đội tuyển Hà Lan góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở kỳ World Cup gần nhất, Hà Lan đã vào đến tứ kết nhưng bị loại bởi Argentina - đội bóng sau đó đã đăng quang.

Ở trận đấu cùng giờ, Robert Lewandowski tỏa sáng để giúp Ba Lan giành chiến thắng 3-2 trong chuyến làm khách trên sân của Malta.

Robert Lewandowski đóng góp một bàn thắng và 1 kiến tạo để Pawel Wszolek lập công. Bàn thắng còn lại của Ba Lan được ghi bởi Piotr Zieliński.

Khép lại hành trình, Ba Lan có được 17 điểm, xếp thứ 2 bảng G và sẽ phải tham dự vòng play-off để tranh suất đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Croatia ngược dòng kịch tính

Dù đã sớm giành quyền đi tiếp song Croatia vẫn thi đấu cống hiến để tạo nên màn ngược dòng 3-2 kịch tính trong chuyến làm khách tại Montenegro.

Tại Pod Goricom, Montenegro khởi đầu hoàn hảo khi có hai bàn thắng sớm của Milutin Osmajić và Nikola Krstovic.

Tuy nhiên, đoàn quân của Zlatko Dalic nhanh chóng khẳng định đẳng cấp của mình để có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 từ chấm 11m của Ivan Perišić cuối hiệp 1.

Sang hiệp 2, Croatia tiếp tục chơi tấn công và có thêm hai bàn thắng của Kristijan Jakic và Nikola Vlašić, qua đó thắng ngược dòng 3-2.

Kết thúc vòng loại, Đội tuyển Croatia nhất bảng L với 22 điểm - ghi được 26 bàn thắng và chỉ thủng lưới 4 lần.

Ở trận đấu còn lại, đội nhì bảng Séc có chiến thắng đậm 6-0 trước Gibraltar./.

Hàng loạt trận "sinh tử" ở lượt cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu Lượt cuối vòng loại khu vực châu Âu chứng kiến hàng loạt những trận cầu "sinh tử" quyết định vé trực tiếp giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026.