Vòng loại World Cup 2026: Haiti và Curacao làm nên kỳ tích

Panama, Haiti và Curacao đã trở thành những cái tên mới nhất góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026 sau khi loạt trận cuối vòng loại khu vực CONCACAF khép lại.

Curacao lần đầu dự World Cup

Sau trận thắng ở lượt đi, Curacao tiếp tục gieo sầu cho Jamaica bằng trận hòa 0-0 ngay trên sân của đối thủ ở lượt trận hạ màn bảng B vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF.

Kết quả này vừa đủ để giúp đoàn quân của Dick Advocaat vượt qua chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp để giành suất tham dự World Cup 2026.

Sau 6 lượt trận, Đội tuyển Curacao bất bại và giành được 12 điểm (ghi 13 bàn thắng và chỉ thủng lưới 3 lần), nhiều hơn Jamaica đúng 1 điểm.

Kết quả ấn tượng này giúp họ làm nên lịch sử khi có lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Không những vậy, Curacao còn trở thành quốc gia nhỏ bé nhất góp mặt ở World Cup với dân số chỉ khoảng 150.000 người.

Trong lịch sử World Cup, Iceland từng là quốc gia nhỏ nhất lịch sử góp mặt tại World Cup 2018, trước khi bị Cape Verde phá kỷ lục với tấm vé dự World Cup 2026 vào tháng 10 vừa qua và giờ là Curacao.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực của Curacao - đội tuyển từng xếp hạng 150 thế giới và không được đánh giá cao.

Với những gì đã thể hiện, Đội tuyển Curacao dưới sự dẫn dắt của "thuyền trưởng" Dick Advocaat hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ tại giải đấu sắp tới.

Haiti giành tấm vé lịch sử

Cùng với Curacao, Đội tuyển Haiti cũng làm nên lịch sử khi giành được tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Haiti đã vượt qua Honduras để giành vị trí nhất bảng C sau khi có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Nicaragua ở lượt trận cuối cùng.

Haiti lần thứ 2 dự World Cup. (Nguồn: FIFA)

Trước lượt trận cuối, Haiti cùng có được 8 điểm như Honduras nhưng xếp sau do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +3), đồng nghĩa với việc họ phải giành chiến thắng và mong chờ đối thủ sảy chân.

Ở lượt cuối, Haiti thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 2-0 trước Nicaragua nhờ các bàn thắng của Louicius Don Deedson và Ruben Providence ngay trong hiệp 1.

Trong khi đó, tại San José, Honduras thi đấu đầy nỗ lực nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi chia điểm ở trận cầu không bàn thắng với Costa Rica.

Kết quả này đã đưa Haiti vươn lên dẫn đầu bảng C với 11 điểm, nhiều hơn Honduras 2 điểm, để giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Đây cũng là lần thứ 2 trong lịch sử Haiti góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau khi từng có mặt ở World Cup 1974.

Trên hành trình giành vé dự World Cup 2026, Haiti chỉ để thua đúng 1 trận ở vòng loại thứ 3 và đó là thất bại trước chính Honduras.

Tuy nhiên, sau thất bại đó, Haiti đã đánh bại đối thủ khó chơi Costa Rica 1-0 để tạo nên bước ngoặt cũng như đà tâm lý để họ bứt phá trong cuộc đua giành vé.

Panama giành vé xứng đáng

Cái tên thứ ba vượt qua vòng loại khu vực CONCACAF giành quyền tham dự World Cup 2026 chính là Panama.

Panama cũng đã phải trải qua hành trình không dễ dàng và "số phận" của họ chỉ có thể được quyết định ở lượt trận "sinh tử."

Panama góp mặt ở World Cup 2026. (Nguồn: FIFA)

Trước lượt cuối, Panama cùng có 9 điểm như Suriname nhưng xếp sau đó kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +5). Điều này đồng nghĩa với việc phải thắng thật đậm mới có thể vượt qua đối thủ trong trường hợp cả hai đều thắng.

Tuy nhiên, kịch bản ở lượt cuối bảng A đã diễn ra thuận lợi với Panama khi họ đánh bại El Salvador 3-0 còn Suriname thua đậm Guatemala 1-3.

Kết quả này khiến Suriname phải ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026.

Như vậy, khu vực CONCACAF đã xác định được 6 đội tham dự World Cup 2026 gồm Panama, Curacao, Haiti và ba đội đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada.

Còn với Suriname và Jamaica sẽ là những đội của CONCACAF tham dự vòng play-off liên lục địa để tranh vé dự vòng chung kết.

Trước đó, vòng play-off liên lục địa đã xác định được các đội tham dự, gồm có Iraq (châu Á), Bolivia (châu Mỹ), Cộng hòa dân chủ Congo (châu Phi) và New Caledonia (châu Đại dương)./.

