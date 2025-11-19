Xác định thêm 5 đội tuyển tham dự vòng chung kết World Cup 2026

Vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức xác định thêm 5 đội tuyển góp mặt sau khi loạt trận vòng loại khu vực châu Âu diễn ra rạng sáng hôm nay (19/11) khép lại.

Tây Ban Nha, Bỉ dễ dàng đi tiếp

Với lợi thế lớn trước lượt trận "sinh tử," cả hai đội bóng được đánh giá cửa trên là Tây Ban Nha và Bỉ đều đã giành được kết quả thuận lợi để đi tiếp.

Trên sân de La Cartuja, Tây Ban Nha tự tin bước vào trận quyết đấu với Thổ Nhĩ Kỳ trong tâm thế thoải mái khi hơn 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng vượt trội.

Đội chủ nhà còn sớm có lợi thế khi Dani Olmo ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ tư sau tình huống kiến tạo của Marc Cucurella.

Phải nhận bàn thua sớm, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thi đấu với tinh thần rất cao và được đền đáp bằng hai bàn thắng của Deniz Gul và Salih Özcan, để dẫn ngược 2-1 trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha có bàn gỡ hòa của Mikel Oyarzabal, qua đó khép lại trận đấu với kết quả chung cuộc 2-2.

Kết quả hòa này vừa đủ để hài lòng cả hai đội. Tây Ban Nha chính thức giành vé dự World Cup 2026 còn Thổ Nhĩ Kỳ có tinh thần thoải mái trước khi bước vào vòng play-off.

Trong khi đó, tại sân Maurice Dufrasne, Đội tuyển Bỉ không quá khó khăn để tạo thế trận áp đảo và giành chiến thắng "hủy diệt" 7-0 trước Liechtenstein.

Ngay trong hiệp 1, Bỉ có bàn thắng của Hans Vanaken và Jérémy Doku (cú đúp) để dẫn trước đối thủ 3-0.

Sang hiệp 2, Brandon Mechele, Alexis Saelemaekers và Charles De Ketelaere (cú đúp) thay nhau lập công để ấn định chiến thắng đậm 7-0 cho Bỉ.

Chiến thắng này giúp Đội tuyển Bỉ kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng J để có lần thứ 15 góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Scotland thắng trận "sinh tử"

Đội tuyển Scotland đã khiến Đan Mạch phải nhận trái đắng rời sân Hampden Park khi có chiến thắng 4-2 trong trận cầu mang tính "sinh tử."

Trước lượt cuối bảng C, Scotland chính là đội bóng phải chịu áp lực do kém hơn Đan Mạch 1 điểm và buộc phải thắng mới đi tiếp.

Scotland có trận thắng kịch tính để dự World Cup 2026. (Nguồn: Getty Images)

Trước áp lực đó, Scotland đã nhập cuộc với quyết tâm rất cao và sớm có được lợi thế nhờ bàn thắng ngay phút thứ tư của Scott McTominay sau pha kiến tạo của Ben Gannon Doak.

Sang hiệp 2, Đan Mạch có bàn gỡ hòa 1-1 của Rasmus Højlund để giành lại lợi thế. Tuy nhiên, đội khách lại bất lợi về quân số khi Rasmus Kristensen bị truất quyền thi đấu.

Chơi hơn người, Scotland gia tăng sức ép và Lawrence Shankland đã tận dụng tốt cơ hội để nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 78. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ diễn ra 4 phút trước khi Patrick Dorgu gỡ hòa 2-2 cho Đan Mạch.

Kết quả 2-2 được giữ nguyên cho đến khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc và mang đến lợi thế rất lớn cho Đan Mạch.

Nhưng đúng vào thời điểm khó khăn, Scotland đã thi đấu bùng nổ để liên tiếp có hai bàn thắng của Kieran Tierney và Kenny McLean, để thắng chung cuộc 4-2 trong sự vỡ òa của hàng vạn khán giả tại Hampden.

Thắng kịch tính Đan Mạch, Scotland chính thức ghi tên mình dự World Cup 2026 và đây là lần thứ 9 họ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Áo và Thụy Sĩ giành vé đi tiếp

Ngoài 3 cái tên kể trên, hai đội tuyển khác là Áo và Thụy Sĩ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ để điền tên mình vào danh sách các đội dự World Cup 2026.

Tuy nhiên, Áo và Thụy Sĩ đã gặp phải không ít khó khăn và chỉ giành quyền đi tiếp nhờ những trận hòa nhọc nhằn.

Đội tuyển Áo có lợi thế sân nhà song lại phải chịu áp lực rất lớn khi để cho Bosnia and Herzegovina có bàn thắng từ sớm do công Haris Tabaković. Bàn thắng này khiến Áo đối mặt với nguy cơ lỡ tấm vé trực tiếp tham dự World Cup 2026.

Niềm vui cả các cầu thủ Áo sau bàn thắng của Michael Gregoritsch.

Tuy nhiên, trong tình cảnh khó khăn, Michael Gregoritsch đã tỏa sáng đúng lúc với bàn thắng quý giá gỡ hòa 1-1, qua đó giúp Áo giữ ngôi đầu và hoàn thành mục tiêu.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Kosovo đã thi đấu nỗ lực nhưng không thể làm nên bất ngờ khi chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ.

Với kết quả này, Kosovo đành chấp nhận nhìn đối thủ giành tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết World Cup 2026./.

Những đội bóng nào đã giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026? Vòng chung kết World Cup 2026 đã xác định được 34 đội bóng góp mặt gồm ba đội chủ nhà Mỹ, Canada, Mexico cùng 31 đội tuyển vượt qua vòng loại từ các khu vực.