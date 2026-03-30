Giải mã 'hiện tượng,' Jannik Sinner vô địch Miami Open 2026

Jannik Sinner đã xuất sắc trở thành nhà vô địch Miami Open 2026 sau khi giải mã thành công "hiện tượng" Jiri Lehecka ở chung kết.

Tay vợt người Italy đánh bại đối thủ hai set đấu cùng tỷ số 6-4 sau 1 giờ 34 phút thi đấu.

Kết quả này là phần thưởng xứng đáng dành cho Jannik Sinner khi trải qua giải đấu với thành tích không để thua bất cứ set đấu nào.

Thành tích này giúp Sinner nâng chuỗi thắng của anh lên 34 set liên tiếp ở cấp độ ATP Masters 1000, kéo dài từ Paris Masters năm ngoái. Anh cũng cải thiện thành tích mùa này lên 19 thắng, 2 thua.

Sinner cũng đã đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt nam thứ tám trong lịch sử hoàn tất cú đúp vô địch Indian Wells và Miami Open trong cùng một mùa giải và là người đầu tiên kể từ Roger Federer năm 2017 làm được điều này.

Sinner thậm chí còn gây ấn tượng hơn với tư cách tay vợt đầu tiên lập được cú đúp mà không để thua bất kỳ set nào ở cả hai giải đấu.

Miami Open 2026 cũng là danh hiệu Masters 1000 thứ 7 trong sự nghiệp của Sinner. Tay vợt người Italy hiện còn kém tay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz 1.190 điểm trên bảng xếp hạng trực tiếp của ATP./.

