Nữ cơ thủ Yến Sinh vô địch châu Á, làm nên lịch sử cho billiards Việt Nam

Nữ cơ thủ Nguyễn Đức Yến Sinh thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng 30-19 trước cơ thủ Hàn Quốc Lee Yu-na ở chung kết nội dung billiards vô địch carom 3 băng nữ tại giải billiards carom châu Á 2026.

Ở lượt trận chung kết diễn ra vào chiều ngày 10/5, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Nguyễn Đức Yến Sinh khởi đầu tốt với nhiều cú đánh chính xác, để dẫn trước 15-5 sau hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, Lee Yu-na vùng lên mạnh mẽ với series 6 điểm dần rút ngắn khoảng cách xuống còn 18-24.

Tuy nhiên, Yến Sinh vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để thắng chung cuộc 30-19, sau 35 lượt cơ và lên ngôi vô địch nội dung 3 băng nữ - giải billiards carom châu Á 2026.

Với chiến thắng ấn tượng trước Lee Yu-na, nữ cơ thủ Nguyễn Đức Yến Sinh trở thành nhà vô địch tại giải billiards carom châu Á 2026.

Thành tích này cũng giúp Yến Sinh đi vào lịch sử khi trở thành nữ cơ thủ đầu tiên của Việt Nam đăng quang ở giải đấu cấp độ châu lục.

Danh hiệu này không chỉ mang đến niềm vui cho Yến Sinh mà còn đánh dấu bước tiến lớn của billiards nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế, đồng thời khẳng định tiềm năng của thế hệ cơ thủ trẻ.

Cơ thủ Nguyễn Đức Yến đăng quang vô địch nội dung carom 3 băng nữ tại giải billiards vô địch carom châu Á 2026. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Chức vô địch châu Á là phần thưởng xứng đáng dành cho cơ thủ năm nay mới 22 tuổi sau khi cô xuất sắc vượt qua hàng loạt những cơ thủ xuất sắc đến từ Hàn Quốc.

Ở tứ kết, Yến Sinh đã chứng tỏ bản lĩnh thi đấu của mình trước ép rất lớn để vượt qua hot girl Baek Ga-in sau màn rượt đuổi nghẹt thở.

Ở trận đấu này, dù bị dẫn ngược 21-24 trong hiệp hai song Yến Sinh vẫn kịp bừng tỉnh để thắng chung cuộc 30-25.

Đến bán kết, cơ thủ của Việt Nam phải đối mặt với thách thức lớn hơn khi đối thủ của cô là nhà đương kim vô địch Heo Chae-won.

Tuy nhiên, Yến Sinh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng và tạo nên bất ngờ. Cô đã thi đấu áp đảo với series 10 điểm để dẫn tới 18-1 chỉ sau hiệp đầu, trước khi thắng cách biệt 30-12 sau 22 lượt cơ.

Cùng với Nguyễn Đức Yến Sinh billiards Việt Nam còn đón nhận nhiều tin vui tại giải billiards carom châu Á 2026.

Ở nội dung carom 1 băng, cơ thủ Phạm Cảnh Phúc cũng thi đấu thuyết phục để đánh bại Mori Yoichirou của Nhật Bản với tỷ số 100-42 sau 14 lượt cơ, qua đó lần đầu giành chức vô địch.

Chiến thắng này không chỉ mang về chức vô địch cho cá nhân cơ thủ Cảnh Phúc, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Việt Nam tại nội dung 1 băng trong khu vực.

Còn ở chung kết nội dung carom 3 băng U22, Đinh Trọng Văn dù thi đấu nỗ lực nhưng vẫn để thua chung cuộc 28-40 trước đương kim vô địch Kim Do-hyun, giành vị trí á quân.

Trong khi đó, Bao Phương Vinh là cơ thủ được kỳ vọng rất nhiều nhưng đã không thể giành chức vô địch ở giải đấu năm nay.

Tại trận chung kết, Bao Phương Vinh tạo thế trận bám đuổi trước cơ thủ người Hàn Quốc, nhưng cuối cùng đã không thể ngược dòng thành công khi để thua chung cuộc 42-50 trước Kim Haeng-jik sau 23 lượt cơ./.

