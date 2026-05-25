Tái diễn tình trạng mất cắp vật tư, thiết bị tại cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Ngày 25/5, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết đã có văn bản gửi ngành chức năng Đồng Nai trình báo việc mất cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng tại Dự án thành phần 2 (dài hơn 18 km), cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Tháng 4/2026, Ban Quản lý dự án 85 cũng đã có văn bản trình báo cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai về vấn đề này.

Theo Ban Quản lý dự án 85, đơn vị vừa nhận được báo cáo mất cắp lần thứ 2 từ Công ty cổ phần Viễn thông Sao Nam, đơn vị thi công hệ thống điện chiếu sáng tại Dự án thành phần 2.

Nhà thầu cho biết khoảng 18 giờ ngày 24/5, đơn vị quản lý bảo trì thuộc Khu Quản lý đường bộ IV phát hiện nhiều vị trí trên tuyến cao tốc qua khu vực gói thầu 9-XL (km16+000-km23+000), thuộc địa bàn phường Long Thành và xã Long Phước, thành phố Đồng Nai bị cắt phá dây cáp điện.

Kiểm tra hiện trường các đơn vị liên quan ghi nhận nhiều dấu hiệu xâm nhập trái phép. Các đối tượng đã thực hiện hành vi cắt, rút dây điện tại hàng loạt khoảng trụ đèn đã được lắp đặt và nghiệm thu trước đó, khiến hệ thống chiếu sáng không thể vận hành.

Cụ thể, tại nút giao Long Thành, do bị phá hoại, mất cắp nên hệ thống đèn trên tuyến chính cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (đoạn từ km17+200 đến km17+700) bị tê liệt.

Ngoài ra, đoạn từ km25+000 đến km25+200 trên nhánh cầu trái hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Giây (thành phố Đồng Nai) cũng bị mất cắt cáp điện.

Tại nút giao sân bay Long Thành, tình trạng mất cắp, phá hoại xảy ra tại một số đoạn bên trái và bên phải tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (đoạn từ km20+000 đến km21+000 và đoạn từ km20+800 đến km21+000) khiến hệ thống đèn không hoạt động.

Nút giao cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và sân bay Long Thành, nơi xảy ra tình trạng mất cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Ban Quản lý dự án 85, hệ thống chiếu sáng bị phá hoại, mất cắp gây thất thoát tài sản của dự án, ảnh hưởng đến tài sản Nhà nước đối với những hạng mục đã được bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV.

Hệ thống chiếu sáng bị vô hiệu hóa trong lúc tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác gây mất an toàn giao thông, đặc biệt vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trong khu vực.

Theo Ban Quản lý dự án 85, hiện các nút giao liên thông tại Dự án thành phần 2 đã được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến chính và các tuyến nhánh.

Đến nay, các hạng mục chiếu sáng đã cơ bản hoàn thành, được nghiệm thu và thanh toán cho nhà thầu. Riêng toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên tuyến chính và 3 tuyến nhánh thuộc nút giao Long Thành đã được Ban Quản lý dự án 85 bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV tiếp nhận quản lý, khai thác và bảo trì từ cuối tháng 4/2026.

Ban Quản lý dự án 85 đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp xử lý tình trạng mất cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng tại Dự án thành phần 2. Đồng thời đề nghị lực lượng Công an Đồng Nai khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng gây án, thu hồi tài sản bị mất và tăng cường tuần tra để ngăn chặn các vụ việc tương tự.

Ban Quản lý dự án 85 đã yêu cầu các nhà thầu phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, chứng từ vật tư cùng hình ảnh, video trích xuất từ hiện trường (nếu có) cho ngành chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài hơn 54km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh, được chia làm 3 dự án thành phần. Hiện toàn tuyến đã thông xe tạm./.

