Tàu khách liên vận quốc tế Việt-Trung khôi phục kết nối du lịch xuyên biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 25/5, tuyến tàu khách liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc đánh dấu tròn một năm khôi phục vận hành, với tổng cộng hơn 31.700 lượt hành khách được vận chuyển, phục vụ hành khách đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Pháp, Nga…



Tuyến tàu khách liên vận quốc tế này kết nối thành phố Nam Ninh (Nan Ning), thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) với thủ đô Hà Nội.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuyến tàu đã tạm dừng hoạt động từ tháng 2/2020 và chính thức khôi phục vận hành từ ngày 25/5/2025. Theo lịch trình, mỗi chiều tối, tàu T8701/MR2 xuất phát từ Nam Ninh đi Hà Nội; trong khi vào ban đêm, tàu MR1/T8702 khởi hành từ ga Gia Lâm đi Trung Quốc.



Sau một năm hoạt động trở lại, tuyến tàu không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại xuyên biên giới mà còn trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, tăng cường tình hữu nghị giữa người dân các nước.

Chia sẻ khi lần đầu tiên trải nghiệm hành trình bằng tàu tới Việt Nam, nữ du khách Ireland Grainne cho biết việc di chuyển bằng tàu hỏa giúp hành khách có thể tự do đi lại trong toa xe, đồng thời ngắm cảnh dọc đường, vì vậy đây là lựa chọn được nhiều du khách quốc tế ưa chuộng.



Để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách quốc tế, đoàn tàu được bố trí đội ngũ tiếp viên sử dụng thành thạo ba ngôn ngữ Trung-Việt-Anh, đồng thời trang bị thiết bị phiên dịch thông minh có khả năng dịch trực tiếp hơn 70 ngôn ngữ trên thế giới.

Các tiện ích này góp phần tạo thuận lợi cho việc giao tiếp với hành khách nước ngoài, đồng thời hỗ trợ hiệu quả các hoạt động giao thương, du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc./.

Gần 4.000 lượt khách đi tàu liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc Theo thống kê của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến hết tháng 7 đã có gần 4.000 lượt hành khách sử dụng dịch vụ tàu liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc.

​