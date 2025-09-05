Tiềm năng lớn trong hợp tác đào tạo nhân lực đường sắt Việt-Trung

Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho những dự án hạ tầng đường sắt trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam và các tuyến kết nối quốc tế, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực giữa các cơ sở đào tạo đường sắt của Trung Quốc và Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông Đàm Hải Ba, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề đường sắt Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Quốc), đã chia sẻ chi tiết về tình hình hợp tác, kết quả bước đầu cũng như tiềm năng to lớn trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành đường sắt hai nước.

Theo ông Đàm Hải Ba, hiện nay Trường Cao đẳng Nghề đường sắt Liễu Châu đang phối hợp chặt chẽ với Trường Cao đẳng đường sắt Việt Nam - đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hai bên đã khởi động một khóa đào tạo thí điểm với khoảng 130 học viên, tập trung vào hai mảng chuyên môn quan trọng: thông tin tín hiệu đường sắt, vốn là “hệ thần kinh” của toàn bộ hệ thống vận hành; Kỹ thuật thi công và xây dựng công trình đường sắt, đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án lớn.

Khóa đào tạo được thiết kế trong 20 tuần, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất kéo dài 10 tuần lý thuyết tại Việt Nam, với sự tham gia trực tiếp của các giảng viên từ Liễu Châu sang giảng dạy.

Sau đó, đến tháng Chín hoặc tháng 10 năm nay, học viên sẽ sang Trung Quốc để bước vào giai đoạn thứ hai - 10 tuần thực hành trên thực địa, tiếp cận trực tiếp với các công nghệ, thiết bị và quy trình vận hành hiện đại.

Ông Đàm Hải Ba nhấn mạnh: “Đây là khóa đào tạo hợp tác đầu tiên giữa hai bên, nhưng cũng là tiền đề quan trọng để xây dựng một kế hoạch hợp tác dài hạn. Chúng tôi và Trường Cao đẳng đường sắt Việt Nam đã thống nhất triển khai các chương trình đào tạo thường xuyên, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực đường sắt của Việt Nam.”

Hiện nay, Việt Nam đang xúc tiến nhiều dự án trọng điểm, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam và 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối với Trung Quốc.

Theo đánh giá của Hiệu trưởng Đàm Hải Ba, những dự án này sẽ tạo ra nhu cầu nhân lực rất lớn trong cả giai đoạn xây dựng lẫn vận hành.

Theo ông Đàm Hải Ba, phía Trường Cao đẳng đường sắt Việt Nam ước tính tổng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực xây dựng, vận hành và bảo dưỡng hệ thống đường sắt có thể lên tới hơn 300.000 vị trí. Đây là một con số khổng lồ, phản ánh rõ ràng tầm quan trọng của việc chuẩn bị nguồn nhân lực ngay từ bây giờ.

Ông cũng cho rằng với quy mô lớn như vậy, Việt Nam cần không chỉ đội ngũ kỹ sư xây dựng, mà còn cả nhân sự chuyên sâu về tín hiệu, điều độ, vận hành, bảo dưỡng, an toàn và quản lý. Đây chính là không gian hợp tác rộng mở cho các trường đào tạo chuyên ngành đường sắt của hai nước.

Đề cập đến triển vọng của hợp tác Trung-Việt trong lĩnh vực đường sắt, ông Đàm Hải Ba cho rằng tiềm năng hợp tác còn rất lớn, không chỉ dừng lại ở đào tạo nhân lực, mà còn mở rộng sang chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật.

Ông phân tích: “Khi 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn ở miền Bắc Việt Nam được xây dựng, kết nối trực tiếp với Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc), nhu cầu nhân lực vận hành và bảo dưỡng sẽ bùng nổ. Đào tạo nhân lực chính là động thái đi trước một bước, để khi công trình hoàn thành thì lập tức có đội ngũ vận hành chuyên nghiệp.”

Không chỉ về kỹ thuật, hạ tầng giao thông, ông Đàm Hải Ba còn nhấn mạnh vai trò của đường sắt tốc độ cao còn là cầu nối quan trọng giữa nhân dân hai nước, tạo điều kiện cho thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa.

Theo ông, thực tiễn tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đã chứng minh rằng khi kết nối đường sắt được mở ra, cả hai bên đều hưởng lợi, kinh tế địa phương phát triển, giao lưu nhân dân sôi động hơn.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng rằng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành đường sắt và sự hợp tác sâu sắc giữa hai nước, Việt Nam sẽ có bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực giao thông đường sắt, đồng thời đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác khu vực trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và giữa ASEAN với Trung Quốc./.

Gần 4.000 lượt khách đi tàu liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc Theo thống kê của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến hết tháng 7 đã có gần 4.000 lượt hành khách sử dụng dịch vụ tàu liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc.