Tàu khách liên vận thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu Việt-Trung

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, kể từ khi khôi phục hoạt động trở lại từ ngày 25/5 đến nay, lưu lượng hành khách xuyên biên giới trên tuyến tàu liên vận quốc tế Việt-Trung không ngừng tăng cao, với tổng lượng vận chuyển hành khách đạt hơn 8.000 lượt; trong đó chỉ riêng trong tháng 8 vừa qua, lượng vận chuyển hành khách xuyên biên giới đạt gần 2.700 lượt, tăng 89% so với tháng trước, qua đó, góp phần thúc đẩy việc đi lại giữa người dân, hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân văn giữa hai nước láng giềng.



Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, cả về địa lý lẫn văn hóa. Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu nhân văn giữa hai nước ngày càng chặt chẽ, với việc đi lại xuyên biên giới giữa người dân hai bên ngày càng thường xuyên. Do đó, cuối tháng 5 vừa qua, ngành đường sắt hai nước đã khôi phục hoạt động của tuyến tàu khách liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc.

Tuyến tàu khách liên vận quốc tế giữa ga Nam Ninh (Trung Quốc) và ga Gia Lâm (Việt Nam) khởi hành vào buổi tối và đến đích vào sáng hôm sau, được trang bị đầy đủ toa giường nằm mềm. Điều này giúp tiết kiệm chi phí lưu trú và rút ngắn thời gian di chuyển, đặc biệt phù hợp cho cả khách công tác và khách du lịch.



Đối với ông Tông Kiến Huy - một doanh nhân kinh doanh xuyên biên giới Trung Quốc, có một số đối tác ở Việt Nam và cần di chuyển thường xuyên giữa hai nước, tuyến tàu liên vận này là lựa chọn di chuyển ưa thích.

Ông Tông Kiến Huy chia sẻ: “Nếu tôi rời Nam Ninh vào buổi sáng và đi qua Hữu Nghị Quan đến Hà Nội, Việt Nam, tôi sẽ mất cả một khoảng thời gian ban ngày và không thể làm gì cả. Nếu đi bằng tàu khách liên vận, tôi có thể đến nơi vào sáng hôm sau và bắt đầu làm việc ngay lập tức. Rất tiện lợi.”



Đối với các sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường ở Trung Quốc, đặc biệt là tại Quảng Tây, thì việc đi tàu liên vận quốc tế Trung-Việt cũng là lựa chọn của nhiều người vì tính tiện ích và có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Việc nối lại các chuyến tàu khách liên vận quốc tế Trung-Việt đã tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho hoạt động thương mại và du lịch giữa hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm nay, các chuyến tàu liên vận Trung-Việt xuất phát từ Quảng Tây (Trung Quốc) đã vận chuyển 24.000 container hàng hóa xuất khẩu tiêu chuẩn, tăng 179% so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 20.000 tấn trái cây từ các nước ASEAN như sầu riêng, măng cụt, mít đã được nhập khẩu qua cửa khẩu đường sắt Bằng Tường, góp phần làm phong phú thêm “giỏ trái cây” của người dân Trung Quốc.



Để phục vụ hành khách đi lại xuyên biên giới tốt hơn, Cục Nam Ninh thuộc Tập đoàn đường sắt quốc gia Trung Quốc đã triển khai chương trình phát thanh song ngữ Trung-Việt trên tàu và tổ chức đào tạo chuyên sâu về tiếng Việt, tiếng Anh và dịch vụ hành khách cho nhân viên tàu.

Nhờ đó, đội ngũ nhân viên tàu thông thạo cả tiếng Trung và tiếng Việt. Họ không chỉ giao tiếp lưu loát với hành khách Việt Nam mà còn am hiểu phong tục tập quán của cả hai nước, trở thành những “đại sứ văn hóa” trên tàu.



Trưởng tàu khách liên vận quốc tế Trung-Việt Lan Thu Sương, cho biết kể từ khi tuyến tàu khách liên vận quốc tế Trung-Việt được vận hành trở lại, hoạt động vận tải hành khách xuyên biên giới ngày càng nhộn nhịp.

Lượng hành khách chủ yếu là đi công tác, du lịch và học tập, trong đó hành khách Trung Quốc và Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn. Ngoài ra, tàu còn vận chuyển hành khách từ hơn 30 quốc gia, bao gồm Myanmar, Thái Lan và Italy…, trở thành cầu nối giao lưu hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước./.

