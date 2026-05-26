Đưa vào khai thác nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trước 31/5

Ngày 26/5, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, thống nhất đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trước ngày 31/5 này.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, nút giao Long Thành hiện có 5 nhánh chưa thông xe gồm: nhánh 1 kết nối phương tiện từ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu theo hướng Biên Hòa (thành phố Đồng Nai) đi Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) nhập lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây để đi Dầu Giây (Đồng Nai). Nhánh 2 phục vụ xe từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Giây rẽ vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu để quay đầu theo hướng về Biên Hòa.

Nhánh 3 kết nối phương tiện từ hướng Dầu Giây về Thành phố Hồ Chí Minh xuống cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu để về Biên Hòa. Nhánh 4 phục vụ phương tiện từ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu nhập lên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây để đi Quốc lộ 51 hoặc về Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhánh 5 cho phép phương tiện từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây rẽ xuống cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu để về Vũng Tàu.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, hiện các đơn vị đang gấp rút lắp đặt thêm biển báo, biển cấm, biển hướng dẫn phân luồng, sơn vạch kẻ đường, đồng thời hoàn thiện hệ thống cảnh báo tại tất cả các nhánh thuộc nút giao Long Thành (phường Long Thành, thành phố Đồng Nai). Đảm bảo nút giao khai thác thông suốt, an toàn giao thông.

Do nút giao Long Thành có nhiều nhánh, để hạn chế nguy cơ xung đột giao thông, đảm bảo an toàn khi đưa toàn bộ nút giao vào khai thác, các đơn vị thống nhất tăng cường dải phân cách cứng, cọc tiêu, tổ chức chia làn từ sớm tại nút giao để tài xế dễ quan sát khi nhập tuyến.

Hệ thống sơn vạch kẻ đường khu vực nút giao sẽ được làm nổi bật hơn, bổ sung biển báo chỉ dẫn và cảnh báo từ xa, kết hợp điều tiết phương tiện giảm dần tốc độ tại khu vực chuyển hướng.

Theo Ban quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Nút giao Long Thành thuộc Dự án thành phần 2, đây là nút giao lớn, quan trọng nhất trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, tuyến kết nối sân bay Long Thành (tuyến T1, T2) và Quốc lộ 51, rút ngắn thời gian lưu thông giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với phường Vũng Tàu.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài hơn 54km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đã đưa vào khai thác tạm. Đây là tuyến giao thông chiến lược, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thông giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu cũ (nay là các phường, xã thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), kết nối giữa Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và giữa các địa phương với sân bay Long Thành./.

