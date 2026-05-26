Nhiều vị trí bị sạt lở, sụt trượt trên Quốc lộ 6 qua tỉnh Điện Biên

Do ảnh hưởng của các đợt mưa dông kéo dài từ ngày 21-25/5/2025, nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua tỉnh Điện Biên đã xảy ra tình trạng đất đá tràn mặt đường, sạt lở taluy dương và taluy âm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo báo cáo của Văn phòng quản lý đường bộ I.1 (Cục Đường bộ Việt Nam), tại Km363+410 phía phải tuyến, mưa lớn đã gây sạt lở taluy âm, làm sụt lún hệ thống kè rọ thép, xói trôi 2 đốt cống và gây lún sụt mặt đường. Hiện đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đang khẩn trương triển khai các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Tại Km398+360 phía phải tuyến, sạt lở taluy dương xuất hiện với cung sạt lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt trượt nếu mưa kéo dài. Trong khi đó, tại Km421+450, sạt lở taluy dương đã làm đẩy trồi mặt đường, gây hư hỏng hệ thống rãnh thoát nước dọc tuyến.

Đáng chú ý, tại Km460+930, đất đá từ taluy dương sạt xuống đã vùi lấp khoảng 2/3 mặt đường, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông và gây mất an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý đường bộ đang tổ chức hót dọn đất đá, cắm biển cảnh báo và theo dõi diễn biến hiện trường để kịp thời xử lý.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Văn phòng quản lý đường bộ I.1 đã yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuần đường, kiểm tra các vị trí xung yếu, chủ động bố trí nhân lực, máy móc và vật tư nhằm xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên tuyến.

“Hiện nay, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường qua các vị trí sạt lở trên tuyến Quốc lộ 6. Đơn vị đường bộ đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm tra các vị trí xung yếu và bố trí nhân lực, máy móc để kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt,” lãnh đạo Văn phòng quản lý đường bộ I.1 thông tin thêm./.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 10 tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ Theo cơ quan khí tượng, mưa dông tại nhiều địa phương Bắc Bộ trong tối 21/5 khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gia tăng tại 10 tỉnh, đặc biệt ở các khu vực đồi núi, ven sông suối và địa hình dốc.