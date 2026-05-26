Nhân viên sân bay đẫm mồ hôi dưới “chảo lửa” Nội Bài lên tới hơn 78 độ C

Khi nhiệt độ tại Sân bay quốc tế Nội Bài có thời điểm lên tới 70-80 độ C, hàng nghìn cán bộ nhân viên ngành hàng không phải “căng mình” bám vị trí nhằm giữ vững nhịp khai thác an toàn, đúng giờ và đảm bảo trải nghiệm thuận lợi cho hành khách.

Căng mình làm việc dưới “chảo lửa” sân bay

Dưới cái nắng như thiêu như đốt, ngay từ sáng sớm đến giữa trưa, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, hình ảnh những bóng áo phản quang liên tục di chuyển trên sân đỗ đã trở nên quen thuộc với người làm hàng không.

Các nhân viên kỹ thuật tàu bay vẫn miệt mài thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng giữa nền nhiệt bỏng rát của mặt bê tông sân đỗ. Từ động cơ, càng đáp, hệ thống điện cho tới từng chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất, mọi thao tác đều đòi hỏi sự tập trung và chính xác tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay.

Trong đó, lực lượng phục vụ mặt đất tại sân bay cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm với cường độ làm việc liên tục.

Nhiệt độ ghi nhận thực tế tại sân đỗ Nội Bài lúc 15h, ngày 25/5. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Là nhân viên phục vụ mặt đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS-đơn vị thành viên của Vietnam Airlines), anh Trần Tuấn Nguyên vẫn cùng đồng nghiệp thực hiện nhiều công việc như kéo đẩy tàu bay, vận chuyển hành lý, vận hành trang thiết bị và hỗ trợ hành khách dưới “chảo lửa” tại sân đỗ máy bay Nội Bài.

“Nắng nóng liên tục, có những thời điểm mặt sân nóng rát, đứng ngoài trời vài phút quần áo ướt đẫm mồ hôi. Công việc ngoài hiện trường khá vất vả nhưng anh em luôn động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bởi phía sau mình là hàng trăm hành khách đang chờ một chuyến bay an toàn, đúng giờ. Với chúng tôi, nhìn thấy chuyến bay cất cánh thuận lợi cũng là niềm vui và động lực để tiếp tục bám trụ công việc dưới nắng nóng khắc nghiệt,” anh Nguyên nói.

Anh Trần Tuấn Nguyên, nhân viên phục vụ mặt đất phải “gồng mình” làm việc dưới cái nắng nóng gần 80 độ C. (Ảnh: Phan Công/Vietnam+)

Không chỉ tại khu vực sân đỗ, ở các vị trí an ninh, điều hành khai thác, tiếp nhiên liệu hay vận chuyển hàng hóa, nhịp làm việc cũng chưa bao giờ “hạ nhiệt,” luôn miệt mài và cần mẫn với yêu cầu an toàn ở mức cao nhất giữa điều kiện thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Liên tục di chuyển trên sân đỗ, chiếc áo phản quang ướt nhẹp, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên khuôn mặt đen sạm vì nắng gió phi trường, anh Phạm Đức Minh, nhân viên kỹ thuật khai thác cho biết dưới cái nắng gay gắt trên sân đỗ, mọi quy trình kiểm tra kỹ thuật, tiếp nhiên liệu hay giám sát trang thiết bị đều phải được thực hiện chính xác tuyệt đối.

“Trong ngày cao điểm nắng nóng, mặt sân đỗ hấp thụ nhiệt liên tục, cộng thêm hơi nóng từ động cơ tàu bay và các thiết bị phục vụ khiến nhiệt độ bề mặt có thời điểm lên tới hơn 70 độ C. Với đặc thù của ngành Hàng không, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới toàn bộ chuyến bay. Vì vậy, anh em luôn phải căng mình, giữ sự tập trung cao độ dù làm việc nhiều giờ liên tục dưới nắng nóng gay gắt,” anh Minh chia sẻ.

Những chiếc áo thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn không ngừng di chuyển trên sân đỗ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại khu vực vận chuyển hàng hóa, cán bộ nhân viên vẫn miệt mài phân loại, bốc xếp và vận chuyển hàng giữa không gian nóng hầm hập từ container kim loại và nền bê tông hấp nhiệt. Dù làm việc trong điều kiện nắng nóng kéo dài, người lao động vẫn “nhiệt huyết” với tinh thần trách nhiệm và sự tập trung luôn được duy trì ở mức cao.

Ngoài ra, lực lượng an ninh hàng không duy trì trực chiến liên tục để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động khai thác. Trong khi thời tiết khắc nghiệt, các vị trí tuần tra, giám sát và kiểm soát vẫn được vận hành nghiêm ngặt theo đúng quy trình.

Mệnh lệnh an toàn bay

Để hỗ trợ người lao động trong mùa nắng nóng, nhiều giải pháp chống nóng đã được Vietnam Airlines và Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chủ động triển khai như bổ sung nước uống, bố trí nghỉ giữa ca hợp lý, tăng cường làm mát tại vị trí làm việc và điều chỉnh thời gian vận hành phù hợp với điều kiện thời tiết.

Trong giai đoạn cao điểm hè, các lực lượng ngành Hàng không đang tăng cường phối hợp để hạn chế tối đa tác động của thời tiết tới hoạt động khai thác và trải nghiệm hành khách. Đằng sau mỗi chuyến bay cất cánh đúng giờ là sự phối hợp nhịp nhàng của hàng chục đơn vị cùng hàng nghìn con người đang âm thầm làm việc phía sau đường băng.

Cụ thể, các công tác chuẩn bị tàu bay, làm mát khoang khách trước giờ khai thác, tối ưu thời gian phục vụ mặt đất hay đẩy nhanh quy trình đón khách đều được triển khai đồng bộ nhằm giúp hành khách có hành trình thuận lợi hơn trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Lực lượng phục vụ mặt đất tại sân bay cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm với cường độ làm việc liên tục dưới nắng nóng gay gắt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các đơn vị điều hành, dịch vụ hành khách và khai thác bay cũng liên tục phối hợp để rút ngắn thời gian phục vụ, giảm thời gian chờ và đảm bảo hành trình thuận lợi cho hành khách tại các sân bay trên cả nước.

“Giữa nắng nóng cao điểm trên toàn mạng bay, tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và tận tâm của người Vietnam Airlines tiếp tục được thể hiện rõ nét qua từng công việc hằng ngày. Đó cũng chính là những giá trị góp phần làm nên hình ảnh một hãng hàng không hiện đại, nhân văn và luôn lấy hành khách làm trung tâm,” lãnh đạo Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Dưới "chảo lửa" tại Sân bay quốc tế Nội Bài, nhân viên kỹ thuật đang thực hiện kiểm tra tàu bay trước cất cánh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, tính chất đặc thù của ngành hàng không đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Dù dưới chân là nền nhiệt 71°C, phía trên là cái nắng cháy da, nhưng tất cả các công đoạn vẫn được triển khai tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn bay.

“Để vừa đảm bảo sức khoẻ của người lao động mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo an toàn bay, đơn vị đã chủ động tính toán, sắp xếp ca kíp linh hoạt trừ những tình huống phát sinh bất khả kháng phải xử lý ngay. Sức khỏe của người lao động luôn là ưu tiên hàng đầu,” lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho hay.

Ngoài ra, Công đoàn Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng kịp thời tổ chức các đợt thăm hỏi, tặng quà nhằm tiếp thêm động lực cho các lực lượng đang căng mình bám trụ tại các “điểm nóng” khắc nghiệt nhất của phi trường./.

