Thời tiết ngày 26/5: Nắng nóng đặc biệt gay gắt bao trùm Bắc và Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/5, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ là tâm điểm của đợt nắng nóng này.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất dao động 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời tiết ít mây, ban ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ ghi nhận nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; riêng Lai Châu và Điện Biên thấp hơn, khoảng 31-34 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Đông Bắc Bộ, nền nhiệt cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực đồng bằng xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi vượt 40 độ C. Chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, một số nơi trên 40 độ C. Thời tiết ban ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3.

Tại khu vực Tây Nguyên, thời tiết phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất dao động 33-36 độ C. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Lâm Đồng. Do sáng sớm ngày 26/5, khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: La Ngâu 54,9mm; Cầu Tà Pao 31,1mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo khiến khu vực tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 60mm. Do đó, có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Bắc Ruộng, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đồng Kho, Hàm Thạnh, Nghị Đức, P. 3 Bảo Lộc.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 26/5, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.

Ngoài ra, ngày và đêm 26/5 khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao./.

Dự báo nắng nóng gay gắt hơn, mưa bão diễn biến phức tạp trong mùa hè Nắng nóng tiếp tục xảy ra, gia tăng hơn về cường độ tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ; số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình so với cùng kỳ năm 2025.