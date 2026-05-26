Dự án đường Hồ Chí Minh qua An Giang còn thiếu vật liệu đá thi công

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang hỗ trợ nguồn vật liệu đá phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, đến nay, toàn bộ mặt bằng của dự án đã được bàn giao để nhà thầu tổ chức thi công, Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành dự án, nối thông đường Hồ Chí Minh trong năm 2026 theo đúng yêu cầu của Quốc hội.

Bảo đảm nguồn vật liệu đá phục vụ thi công móng, mặt đường của dự án, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ưu tiên hỗ trợ cho dự án 420.000m3.

Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, tỉnh An Giang đã phân bổ 200.000m3 từ mỏ Antraco và 130.000m3 từ mỏ Hòn Sóc, song, thực tế các nhà thầu của dự án chỉ có thể tiếp cận được nguồn vật liệu từ mỏ đá Antraco với chỉ tiêu được phân bổ 200.000m3.

Mặc dù chủ đầu tư, các nhà thầu đã nỗ lực huy động thêm từ các địa bàn lân cận như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai... nhưng thực tế các địa phương này cũng đang cung ứng cho nhiều dự án quan trọng quốc gia, việc cấp cho dự án rất khó khăn (chỉ cung ứng được khoảng 22.000m3). Hiện nay, dự án vẫn còn thiếu khoảng 200.000m3.

Nhằm đảm bảo nguồn vật liệu đá để tổ chức thi công dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần hoàn thành dự án trong năm 2026, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm, ưu tiên cung ứng khối lượng đá còn thiếu.

Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chủ động làm việc với các sở, ngành của địa phương và đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai để sớm đưa vật liệu về công trường, cũng như tìm kiếm thêm các nguồn vật liệu đá từ các địa phương lân cận để đáp ứng nhu cầu./.

Dự án Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận có chiều dài gần 52km (chiều dài qua tỉnh An Giang khoảng hơn 45km; qua tỉnh Cà Mau khoảng gần 7km) được Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 3/2024 với tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng.

