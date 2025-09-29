Xã hội

Giao thông

Hơn 440km đường quốc lộ, hành lang ven biển đổi tên thành đường Hồ Chí Minh

Có tổng số hơn 440km đường quốc lộ và đoạn hành lang ven biển phía Nam đi trùng với đường Hồ Chí Minh đã được Bộ Xây dựng quyết định đổi tên thành đường Hồ Chí Minh.

Việt Hùng
Phương tiện lưu thông trên một đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Phương tiện lưu thông trên một đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký ban hành quyết định đổi tên một số đoạn tuyến quốc lộ, đường hành lang ven biển phía Nam đi trùng với đường Hồ Chí Minh.

Theo đó, có 11 đoạn tuyến thuộc 7 quốc lộ và một đoạn tuyến thuộc tuyến hành lang ven biển phía Nam sẽ được đổi tên thành đường Hồ Chí Minh với tổng chiều dài hơn 441km.

Cụ thể, tại khu vực phía Bắc, trên Quốc lộ 3 có 3 đoạn tuyến gồm: Km113+250-Km190+00; Km196+350-Km211+930; Km217+700-Km270+00, tổng chiều dài hơn 141km. Quốc lộ 2C có 1 đoạn tuyến là Km107+070-Km128+00, chiều dài gần 21km. Quốc lộ 2 có 1 đoạn tuyến là Km124+650-Km127+500, chiều dài gần 3km.

Tại khu vực phía Nam, trên Quốc lộ 14 có 3 đoạn tuyến được đổi tên gồm: Km887+200-Km921+050; Km921+050-Km962+220; Km962+220-Km994+380, tổng chiều dài hơn 107km.

Quốc lộ 61 có 1 đoạn tuyến là Km67+174-Km94+273, chiều dài hơn 27km. Quốc lộ 63 có đoạn tuyến là Km65+700-Km114+629, chiều dài xấp xỉ 49km. Quốc lộ N2 có 1 đoạn tuyến là Km14+200-Km101+902, chiều dài gần 88km.

Hành lang ven biển phía Nam có đoạn tuyến Km100+667 (Mố A cầu Tà Nôm)-Km96+000 (giao với Quốc lộ 61), chiều dài gần 5km.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát tổng thể đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau), đăng ký các đoạn tuyến quốc lộ đi trùng với đường Hồ Chí Minh đã được đổi tên thành đường Hồ Chí Minh, đảm bảo thống nhất lý trình trên tuyến.

Theo Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2023, chiều dài nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) có tổng chiều dài khoảng 2.744km (không bao gồm các đoạn đi trùng đã và đang đầu tư bằng các dự án khác), quy mô tối thiểu 2 làn xe.

Từ dự án đầu tiên được khởi công tháng 5/2000, đường Hồ Chí Minh đã được hoàn thành đầu tư, nâng cấp đoạn từ Diễn Châu đến Cam Lộ, tổng chiều dài 308km đi trùng với tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe; mở rộng đoạn Cam Lộ-Hoà Liên quy mô cao tốc 4 làn xe vào năm 2026.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành 3 dự án thành phần đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn (28,5km), Hoà Liên-Tuý Loan (11km) Chơn Thành-Đức Hoà (74km), nâng tổng chiều dài hoàn thành tuyến lên hơn 2.600km./.

(Vietnam+)
#đường Hồ Chí Minh #đường quốc lộ #hành lang ven biển #Đất Mũi #cao tốc bắc-nam
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Có 186 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10

Theo thống kê từ 6h đến 15h ngày 28/9 của Bộ Xây dựng, có tổng số 186 chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra và chưa ghi nhận thiệt hại về người và cơ sở vật chất đối với lĩnh vực hàng không.

Bão Bualoi đổ bộ, cảnh báo khẩn trên tuyến cao tốc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên

Bão Bualoi đổ bộ, cảnh báo khẩn trên tuyến cao tốc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên

Theo ghi nhận, khu vực này đang có mưa rất lớn, gió mạnh cấp 5–6, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt và xuất hiện nhiều điểm đọng nước. Đáng lưu ý, tuyến cao tốc này chỉ có hai làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, trong khi các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Cầu Phong Châu mới trong ngày khánh thành. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngắm cầu Phong Châu vừa chính thức khánh thành

Cầu Phong Châu mới nối hai xã Phùng Nguyên và Vạn Xuân của tỉnh Phú Thọ, đây là công trình khẩn cấp thay thế cầu cũ bị sập 2 nhịp chính vào tháng 9/2024 do ảnh hưởng của siêu bão Yagi.

Đóng cửa 4 sân bay tránh bão Bualoi từ ngày 28/9

Đóng cửa 4 sân bay tránh bão Bualoi từ ngày 28/9

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo ngừng tiếp thu tàu bay tại Cảng hàng không Đồng Hới, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.