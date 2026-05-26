Hà Nội rào chắn, tổ chức giao thông các tuyến đường phục vụ thi công dự án

Ngày 26/5, nhằm phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng trang trí các cầu vượt giao thông trên địa bàn Phường Láng và phường Yên Hòa (Hà Nội), Sở Xây dựng đã chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường Láng Hạ, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh.

Thời gian thực hiện từ ngày 30/5 đến hết ngày 30/8.

Cụ thể, đối với đường Láng Hạ-Lê Văn Lương để thi công cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng trang trí cầu vượt Láng Hạ-Lê Văn Lương, giai đoạn 1 thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng trang trí bên trái đường Láng Hạ- Lê Văn Lương (hướng Láng Hạ-Lê Văn Lương) rào chắn di động làn phương tiện bên trái đường Láng Hạ và đường Lê Văn Lương sát dải phân cách gầm cầu vượt Láng Hạ-Lê Văn Lương (hướng Láng Hạ-Lê Văn Lương) để xe nâng đứng, kết hợp treo thang lồng thi công các hạng mục công trình, chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng mặt đường còn để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn.

Giai đoạn 2, thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng trang trí bên trái đường Láng Hạ-Lê Văn Lương (hướng Lê Văn Lương-Láng Hạ) rào chắn di động làn phương tiện bên trái đường Láng Hạ và đường Lê Văn Lương sát dải phân cách gầm cầu vượt Láng Hạ-Lê Văn Lương (hướng Lê Văn Lương-Láng Hạ) để xe nâng đứng, kết hợp treo thang lồng thi công các hạng mục công trình, chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng mặt đường còn để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn.

Các đơn vị thi công theo từng phân đoạn chiều dài từ 30m-50m (không rào tại các vị trí quay đầu tại gầm cầu), sau khi thu hồi rào chắn mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông; rào chắn di động khoảng 10m-20m, bề rộng rào chắn 1m tại khu vực nút giao trên cầu Láng Hạ-Lê Văn Lương (hướng Lê Văn Lương-Láng Hạ) để treo thang lồng phục vụ thi công cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng trang trí cầu đảm bảo không ảnh hưởng tổ chức giao thông khu vực nút giao, sau khi thi công hoàn thiện phải thu rào chắn để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Đơn vị thi công chỉ được phép thi công từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng các phương tiện phục vụ thi công của dự án tập kết ngoài phạm vi tuyến đường giảm thiểu gây ùn tắc giao thông.

Đối với đường Hoàng Minh Giám-Nguyễn Chánh để thi công cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng trang trí cầu vượt Hoàng Minh Giám-Nguyễn Chánh-Trần Duy Hưng: Giai đoạn 1, thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng trang trí bên trái đường Hoàng Minh Giám-Nguyễn Chánh (hướng Hoàng Minh Giám-Nguyễn Chánh) rào chắn di động làn phương tiện bên trái đường Hoàng Minh Giám và đường Nguyễn Chánh sát dải phân cách gầm cầu vượt Hoàng Minh Giám-Nguyễn Chánh-Trần Duy Hưng (hướng Hoàng Minh Giám- Nguyễn Chánh) để xe nâng đứng, kết hợp treo thang lồng thi công các hạng mục công trình, chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng mặt đường còn để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn.

Giai đoạn 2, thi công cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng trang trí bên trái đường đường Hoàng Minh Giám-Nguyễn Chánh (hướng Nguyễn Chánh-Hoàng Minh Giám) rào chắn di động làn phương tiện bên trái đường Hoàng Minh Giám và đường Nguyễn Chánh sát dải phân cách gầm cầu vượt Hoàng Minh Giám-Nguyễn Chánh-Trần Duy Hưng (hướng Nguyễn Chánh-Hoàng Minh Giám) để xe nâng đứng, kết hợp treo thang lồng thi công các hạng mục công trình, chiều rộng rào chắn 3,5m, chiều rộng mặt đường còn để các phương tiện lưu thông qua phạm vi rào chắn.

Thi công theo từng phân đoạn chiều dài từ 30m-50m (không rào tại các vị trí quay đầu tại gầm cầu), sau khi thu hồi rào chắn mặt đường hiện trạng mới tổ chức thi công phân đoạn tiếp theo để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông; Rào chắn di động khoảng 10m-20m, bề rộng rào chắn 1m tại khu vực nút giao trên cầu Hoàng Minh Giám-Nguyễn Chánh-Trần Duy Hưng để treo thang lồng phục vụ thi công cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng trang trí cầu đảm bảo không ảnh hưởng tổ chức giao thông khu vực nút giao, sau khi thi công hoàn thiện phải thu rào chắn để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Để phương án tổ chức giao thông, cũng như thi công an toàn, hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, đơn vị thi công có trách nhiệm lập biện pháp thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong phạm vi thi công dự án.

Tại khu vực thi công bố trí hàng rào chắn, căng dây phản quang, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, bố trí 03 lớp cảnh báo trước rào chắn chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cùng với đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, đơn vị thi công cử đầu mối liên hệ, số điện thoại liên lạc và bố trí đầy đủ người hướng dẫn phân luồng giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông để hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông và tránh gây ùn tắc giao thông. Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Bên cạnh đó, đơn vị thi công chỉ được phép thi công vào buổi tối từ 22h tối ngày hôm trước đến trước 5h sáng ngày hôm sau, trước 5h sáng ngày hôm sau, các phương tiện phục vụ thi công của dự án phải di chuyển về nơi tập kết và không được dừng đỗ trên phạm vi thi công gây ùn tắc giao thông.

Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Ngoài ra, Ban duy các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát công tác thi công, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công của chủ đầu tư.

Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải phối hợp cùng các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm theo chức năng đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông./.

