Phát triển mạng lưới, quy mô cơ sở giáo dục các cấp theo hướng hiện đại hóa

Tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội xác định phát triển mạng lưới, quy mô cơ sở giáo dục các cấp theo hướng hiện đại, chuẩn hóa; chú trọng các địa bàn đông dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp,…

Giải quyết triệt để tình trạng thiếu trường, lớp. Bảo đảm mỗi xã/phường/đơn vị ở có trường mầm non công lập, trường tiểu học công lập, trung học cơ sở công lập; 3-5 vạn dân có một trường trung học phổ thông công lập phù hợp với nhu cầu thực tế; phân bố các trường trung học phổ thông phù hợp với nhu cầu người học tại các khu vực dân cư…/.