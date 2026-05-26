Hà Nội phấn đấu trở thành siêu đô thị bền vững tiêu biểu vào năm 2085 và xa hơn

Theo Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026, Ủy ban Nhân dân, Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Đây là đồ án chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển lâu dài của Thủ đô.

Theo Quyết định vừa được phê duyệt, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội được xây dựng với tầm nhìn dài hạn 100 năm, chia thành các giai đoạn phát triển đến năm 2035, 2045, 2065 và 2085.

Theo đó, một trong những mục tiêu lớn của quy hoạch là xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; là trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, giáo dục, y tế và nghiên cứu phát triển có vị thế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương./.