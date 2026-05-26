Hà Nội: Hoàn thiện hạ tầng quản trị số, phục vụ xây dựng đô thị thông minh

Ngày 19/5 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy đã chủ trì cuộc họp chuyên đề thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thủ đô.

Chuyển mạnh từ 'theo dõi đầu việc' sang quản trị bằng dữ liệu

Đánh giá của lãnh đạo thành phố cho thấy thời gian qua Hà Nội đã chủ động ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và cơ chế chỉ đạo để triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Một số lĩnh vực như thể chế, dữ liệu, hạ tầng số và đổi mới sáng tạo đã bước đầu xác định rõ mục tiêu, phạm vi và sản phẩm đầu ra.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy đã chủ trì cuộc họp chuyên đề thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thủ đô. (Ảnh: Hà Nội)

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyển mạnh từ phương thức quản lý theo đầu việc sang quản trị bằng dữ liệu, sản phẩm và hiệu quả thực chất; xác định dữ liệu là nền tảng cốt lõi cho chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế số, xã hội số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Việc triển khai các nhiệm vụ phải bảo đảm "rõ việc, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm đầu ra," đồng thời có khả năng đo đếm, kiểm chứng hiệu quả cụ thể.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được giao là nghiên cứu xây dựng hệ thống báo cáo số dùng chung cho 4 trục quản lý, kết nối với hệ thống của Trung ương nhằm giảm tình trạng báo cáo trùng lặp, nhập liệu nhiều lần và xử lý thủ công. Hệ thống dự kiến được thí điểm ngay trong tháng 6/2026 đối với các nội dung đủ điều kiện.

Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai sử dụng phần mềm văn phòng có bản quyền cho toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị thành phố. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm xây dựng môi trường làm việc số đồng bộ, chuyên nghiệp và an toàn trong các cơ quan của Hà Nội.

Việc triển khai phải bảo đảm tính thống nhất trên toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin, đồng thời nâng cao hiệu quả xử lý công việc, khả năng liên thông dữ liệu và chất lượng điều hành trên môi trường số.

Phương án đề xuất sẽ được báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 31/7/2026, làm cơ sở để thành phố từng bước hoàn thiện hạ tầng quản trị số hiện đại, phục vụ tiến trình xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh của Thủ đô.

Trong lĩnh vực dữ liệu số, Hà Nội yêu cầu các sở, ngành rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu có khả năng kết nối, chia sẻ và dùng chung trên toàn hệ thống. Các nhóm dữ liệu trọng yếu như quy hoạch, đầu tư, tài chính-ngân sách, xây dựng và hạ tầng kỹ thuật sẽ được ưu tiên làm sạch, gắn nhãn dữ liệu, xây dựng API chia sẻ và tích hợp vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Đối với lĩnh vực đất đai, Ban Chỉ đạo yêu cầu triển khai kế hoạch cao điểm hoàn thiện dữ liệu đất đai trước ngày 30/6/2026, trong đó tiến độ được phân rã theo tuần, theo địa bàn và theo từng nhóm dữ liệu cụ thể. Đồng thời xây dựng và hoàn thiện Đề án "Sổ đỏ trao tay," tập trung rà soát quy trình, điều kiện dữ liệu, pháp lý và liên thông hệ thống để đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục cho người dân.

Rà soát 30 bài toán lớn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với thực tiễn

Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội và các cơ quan liên quan rà soát 30 bài toán lớn của thành phố; sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn các bài toán cấp bách, có tác động lớn, có khả năng tạo sản phẩm, giải pháp, mô hình ứng dụng trong năm 2026; báo cáo danh mục bài toán ưu tiên trước ngày 15/6/2026. Trong đó, nghiên cứu bổ sung lĩnh vực văn hóa, công nghiệp văn hóa và các sản phẩm sáng tạo gắn với lịch sử, văn hóa, di sản Hà Nội.

Việc rà soát, sắp xếp 30 bài toán lớn của thành phố phải gắn với cơ chế đặt hàng theo bài toán thực tiễn, lấy sản phẩm đầu ra và khả năng ứng dụng làm tiêu chí đánh giá chủ yếu. Việc đặt hàng cần thực hiện theo hướng mở, không giới hạn trong các trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội; chủ động huy động các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong nước, quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia giỏi, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giải quyết các bài toán lớn của thành phố.

Đồng thời nghiên cứu triển khai một số nhiệm vụ thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ chiến lược, lĩnh vực thành phố có nhu cầu, có lợi thế; gắn với đặt hàng giải quyết các bài toán lớn của thành phố, bảo đảm rõ đầu bài, sản phẩm đầu ra, tiêu chí đánh giá, nghiệm thu và phương án nhân rộng sau thử nghiệm.

Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển giữa các đô thị lớn ngày càng dựa trên năng lực dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hà Nội cần chuyển nhanh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy công nghệ làm công cụ và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mỗi nhiệm vụ triển khai không chỉ nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn phải hướng tới xây dựng nền tảng quản trị đô thị thông minh, đồng bộ, liên thông và có khả năng dự báo dài hạn.

Các động thái quyết liệt của Hà Nội thời gian qua cho thấy cách tiếp cận rất rõ tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị: lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển mới cho Thủ đô. Nếu như trước đây chuyển đổi số chủ yếu dừng ở mức ứng dụng công nghệ vào quản lý hành chính, thì nay Hà Nội đang chuyển sang tư duy quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, hiệu quả đầu ra và khả năng kiến tạo phát triển dài hạn./.

