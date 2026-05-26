Hàng không Việt tăng cường bảo vệ quyền lợi “thượng đế” khi đi máy bay

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không về triển khai hiệu quả các quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực hàng không.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của hành khách; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng và hỗ trợ hành khách trong trường hợp chậm, hủy chuyến, thay đổi lịch bay, mất, thất lạc hoặc chậm trả hành lý.

Các hãng bay rà soát, hoàn thiện các quy trình nội bộ nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hành khách; bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng phù hợp với hoạt động vận chuyển hàng không, các quy định và hoạt động vận tải hàng không quốc tế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc phối hợp xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến quyền lợi của hành khách và người tiêu dùng.

Hãng hàng không chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người khai thác cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác bảo vệ quyền lợi hành khách.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các đơn vị phục vụ mặt đất nâng cao chất lượng phục vụ hành khách; bảo đảm quyền lợi của hành khách trong trường hợp chậm, hủy chuyến, ùn tắc, quá tải.

Các cảng hàng không cần tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ, giải quyết phản ánh, kiến nghị của hành khách liên quan đến chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý khai thác, hỗ trợ hành khách, cung cấp thông tin, cảnh báo và nâng cao trải nghiệm của người sử dụng dịch vụ tại các cảng hàng không theo đúng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược.

Cục Hàng không yêu cầu các Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Trung, Nam tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi hành khách của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và dịch vụ phi hàng không tại địa bàn cảng hàng không; phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị của hành khách theo thẩm quyền.

Các cảng vụ hàng không cần phối hợp với các hãng hàng không, người khai thác cảng hàng không và các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong lĩnh vực hàng không dân dụng./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

