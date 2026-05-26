DAVAS 2026: Kiến tạo thể chế đột phá, khơi thông dòng vốn 5 tỷ USD

Sáng 26/5, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 (DAVAS 2026) đã chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana. Sự kiện mở màng chuỗi hoạt động công nghệ lớn nhất miền Trung trong năm nay, thu hút hàng ngàn chuyên gia và các quỹ đầu tư toàn cầu.

Diễn đàn mang chủ đề "Đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu" với thông điệp xuyên suốt "Ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa". Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Trung ương.

Quy mô của ngày khai mạc chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ với hơn 120 chuyên gia, diễn giả đầu ngành. Hơn 70 đơn vị đồng hành. Hơn 5.000 lượt đại biểu đăng ký tham dự trực tiếp và trực tuyến. Hơn 30 quỹ mạo hiểm lớn đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Tổng quy mô nguồn vốn do các tổ chức này đại diện sẵn sàng giải ngân lên đến hơn 5 tỷ USD.

Quỹ mạo hiểm quốc gia

Báo cáo tại diễn đàn chỉ ra Việt Nam đang tăng tốc trong giai đoạn then chốt của Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Mục tiêu đến năm 2030 là hình thành 10.000 start-up vững mạnh nhằm xây dựng một hệ sinh thái tự cường, đưa công nghệ nước nhà vươn tầm toàn cầu.

Hệ sinh thái nội địa hiện có khoảng 4.000 startup, 200 quỹ đầu tư và 84 vườn ươm đang hoạt động tích cực. Hành lang pháp lý cốt lõi liên tục được củng cố vững chắc thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025, tạo khung pháp lý chuyên biệt cho các lĩnh vực AI, vi mạch bán dẫn.

Để tạo bước ngoặt lớn, chủ trương hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia đang nhận được sự kỳ vọng đặc biệt. Đây được xem là hạt nhân định hình tư duy dẫn dắt, giúp giải quyết trực diện các bài toán công nghệ cấp bách của đất nước.

Nhà nước thiết lập quỹ không phải để làm thay khối tư nhân hay cạnh tranh trên thị trường. Cơ chế này vận hành như một nguồn vốn mồi chiến lược nhằm kích hoạt sự đầu tư, cộng hưởng lan tỏa từ các nguồn lực xã hội và quỹ mạo hiểm quốc tế.

Ông Phạm Hồng Quất, Viện trưởng Viện đổi mới sáng tạo Quốc gia khẳng định tầm quan trọng của việc nới lỏng cơ chế: "Nhà nước không làm thay thị trường, nhưng phải tạo môi trường thuận lợi, minh bạch và đủ linh hoạt để các mô hình mới có cơ hội được thử nghiệm và phát triển."

Chiến lược vĩ mô còn đặt trọng tâm vào việc phát triển mạng lưới các "Deeptech Hubs". Mô hình này giúp đưa nhanh kết quả nghiên cứu thực chất từ các viện, trường đại học ra thị trường và thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần đại học khởi nghiệp trong giới trẻ.

Đà Nẵng bứt phá nhờ tư duy đổi mới

Tại khu vực miền Trung, Đà Nẵng đang chứng minh năng lực bứt phá đáng kinh ngạc trên bản đồ công nghệ thế giới. Hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố hiện đã vươn lên vị trí thứ 554 toàn cầu, tăng 342 bậc chỉ sau hai năm nỗ lực không ngừng.

Sự tăng trưởng thần tốc này phản ánh tư duy nhất quán của bộ máy quản lý địa phương trong việc định vị thương hiệu. Đà Nẵng chủ động từ bỏ lối đi bằng các lợi thế ngắn hạn để tập trung dồn lực vào tri thức, công nghệ, con người sáng tạo và năng lực kết nối toàn cầu.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định: "Đà Nẵng cam kết sẽ luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, startup và nhà đầu tư bằng tinh thần kiến tạo phát triển, chuyển từ tư duy "hỗ trợ thủ tục" sang hỗ trợ thực tế phát triển dự án, lấy thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư làm một phần thành công của thành phố."

VIFC và không gian Sandbox rộng mở

Để hiện thực hóa tầm nhìn vĩ mô thành những con số cụ thể, Đà Nẵng đang dồn tổng lực cho dự án Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC). Dự án chiến lược này được cam kết ngân sách đầu tư lên tới 7.300 tỷ đồng, tạo bệ phóng hạ tầng vững chắc.

Lộ trình phát triển của VIFC đặt ra các mục tiêu rất rõ ràng từ nay đến tầm nhìn năm 2030. Trung tâm đặt mục tiêu thu hút hơn 600 dự án khởi nghiệp sáng tạo, tập hợp tối thiểu 100 quỹ mạo hiểm và ươm tạo thành công ít nhất một kỳ lân công nghệ (unicorn).

Nhằm giúp VIFC vận hành hiệu quả, một cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) chuyên biệt đang được đề xuất thiết lập. Cơ chế đột phá này sẽ ưu tiên cấp phép hoạt động thông thoáng cho các mô hình tài chính số, tài sản mã hóa và tài chính xanh.

Ông Guley Sergey Nikolaevich, Chủ tịch Quỹ Đổi mới sáng tạo và Phát triển xã hội Liên bang Nga nhận định: "Tương lai của hợp tác quốc tế không chỉ nằm ở dòng vốn, mà nằm ở sự kết nối niềm tin, tri thức, công nghệ và tầm nhìn phát triển bền vững. Với vị trí chiến lược và khát vọng vươn lên, Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện để trở thành một trung tâm kết nối tài chính, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế quan trọng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương."

Sự cộng hưởng giữa tầm nhìn của Trung ương, cam kết thể chế của địa phương và dòng vốn quốc tế khổng lồ đã tạo nên thành công cho ngày khai mạc. DAVAS 2026 đang đặt những viên gạch vững chắc đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á./.