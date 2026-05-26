Khánh Hòa hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế vào 2030

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

Đây là một trong những nội dung chính của Nghị quyết số 14-NQ/TU, về phát triển du lịch Khánh Hòa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa ban hành.

Cũng theo Nghị quyết, tỉnh phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 09 tỷ USD; tổng lượt khách đạt khoảng 33 triệu lượt, trong đó khách quốc tế chiếm 40-45%; thời gian lưu trú bình quân đạt 4-5 ngày/khách; mức chi tiêu bình quân tăng 1,5-2 lần so với năm 2025; quy mô cơ sở lưu trú đạt khoảng 100.000 phòng, trong đó khoảng 75% số phòng đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao; tạo việc làm cho trên 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp trong ngành du lịch.

Điểm mới nổi bật của Nghị quyết lần này là xác định rõ yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển du lịch theo hướng liên kết, bổ trợ giữa các vùng, tiểu vùng và khu vực động lực.

Cụ thể, tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, lan tỏa của đô thị du lịch Nha Trang, khu vực Cam Ranh-Bắc bán đảo Cam Ranh và Vân Phong; đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực phía Nam tỉnh, vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hệ thống hồ, vườn quốc gia, khu bảo tồn, làng nghề và các không gian văn hóa đặc sắc.

Đây là định hướng có tính đột phá, nhằm mở rộng không gian phát triển du lịch sau sắp xếp đơn vị hành chính, giảm áp lực tập trung quá lớn vào một số địa bàn ven biển, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương trong tỉnh cùng tham gia chuỗi giá trị du lịch. Qua đó, du lịch không chỉ là ngành kinh tế dịch vụ đơn thuần mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển đô thị, thương mại, logistics, kinh tế biển, công nghiệp văn hóa, nông nghiệp, làng nghề và đời sống cộng đồng.

Hòn Chồng, hòn Vợ là địa điểm thu hút du khách khi đến với Nha Trang. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Một điểm nhấn quan trọng khác là định hướng phát triển sản phẩm du lịch theo hướng đa dạng, chất lượng, khác biệt, có khả năng kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tỷ lệ khách quay lại. Tỉnh ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm chủ lực gồm: du lịch biển, đảo; nghỉ dưỡng cao cấp; sinh thái, cộng đồng; văn hóa - di sản; tâm linh; nông nghiệp; thể thao biển, thể thao địa hình; du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm và các sản phẩm đặc trưng như yến sào, trầm hương, văn hóa Chăm - Raglai, làng nghề truyền thống.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng các khu, tuyến, điểm du lịch chất lượng cao theo hướng “Một hành trình - Đa trải nghiệm”. Đây là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại, hướng đến nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, tỉnh xác định đầu tư hạ tầng là một trong những nhiệm vụ then chốt. Khánh Hòa sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên hạ tầng giao thông kết nối đến các khu, điểm du lịch, hệ thống cấp thoát nước, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, hạ tầng đô thị, hạ tầng số và các công trình phục vụ trực tiếp cho hoạt động du lịch.

Đặc biệt, Nghị quyết đề ra yêu cầu đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch Khánh Hòa theo hướng chuyên nghiệp, thống nhất và có trọng tâm. Thương hiệu du lịch Khánh Hòa sẽ được định vị gắn với hình ảnh biển đảo, vịnh đẹp, yến sào, trầm hương, văn hóa Chăm - Raglai, di sản, sinh thái, nghỉ dưỡng và phong cách thân thiện của người Khánh Hòa.

Nha Trang có bãi biển đẹp nhất nước thu hút du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Cùng với đó, tỉnh chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu du lịch đồng bộ, ứng dụng công nghệ số trong thống kê, quản lý khách du lịch, xúc tiến quảng bá, thanh toán điện tử, hỗ trợ du khách và nâng cao trải nghiệm điểm đến.

Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị điểm đến, kiểm soát chất lượng dịch vụ và xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Khánh Hòa đặt mục tiêu được nhận diện toàn cầu là một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á, phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Giai đoạn 2020-2025, tổng thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa đạt 185.145,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 62,2%; tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 49,6 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 13,6 triệu lượt. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của du lịch trong cơ cấu kinh tế của tỉnh./.

Phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm OCOP trở thành đại sứ du lịch tỉnh Khánh Hòa Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Quyết định số 1577/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm OCOP trở thành đại sứ du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030.