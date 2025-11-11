Khánh Hòa: Đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch liên vùng và quốc tế

Để duy trì đà tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh của ngành Du lịch, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Hoạt động này góp phần mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tạo động lực phát triển cho giai đoạn mới.

Trong 10 tháng của năm 2025, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú du lịch của tỉnh phục vụ ước đạt hơn 14,8 triệu lượt người, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2024 (đạt 94,3% kế hoạch năm 2025).

Trong số đó, khách quốc tế ước đạt 4,6 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 60.318 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế của Khánh Hòa là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên thông tin địa phương đang phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết phù hợp với từng thị trường, nhằm chia sẻ và bổ trợ nguồn khách giữa các vùng.

Tỉnh tập trung phát triển hạ tầng giao thông, nâng cấp cơ sở lưu trú chất lượng cao và mở rộng các đường bay quốc tế qua sân bay Cam Ranh, kết nối trực tiếp với nhiều thành phố lớn trong khu vực châu Á.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đến và quảng bá số; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ du khách chuyên nghiệp.

Khánh Hòa tập trung triển khai chiến lược du lịch xanh-du lịch thông minh để thúc đẩy phát triển bền vững; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn tài nguyên và văn hóa địa phương.

Biển Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) là điểm đến được du khách trong nước và quốc tế yêu thích. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Với định hướng rõ ràng, liên kết chặt chẽ và tinh thần đổi mới sáng tạo, tỉnh phấn đấu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh Nha Trang-Khánh Hòa ra thế giới.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết tỉnh đang triển khai mạnh mẽ chương trình liên kết du lịch vùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên trong xây dựng sản phẩm liên vùng, quảng bá chung và kết nối doanh nghiệp lữ hành.

Đồng thời, Khánh Hòa mở rộng hợp tác quốc tế qua các hội chợ, hội thảo và sự kiện xúc tiến du lịch với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước Đông Nam Á và châu Âu; góp phần duy trì, mở rộng các đường bay quốc tế và thu hút du khách.

Tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch với hình thức đa dạng và hiệu quả. Trong khuôn khổ các chuyến công tác quốc tế của lãnh đạo tỉnh, Khánh Hòa tổ chức các hội nghị, hoạt động xúc tiến hợp tác tại Liên bang Nga, Australia, Ba Lan, Séc, Thụy Sĩ, Uzbekistan, Armenia, Singapore.

Địa phương đón các đoàn khách quốc tế, khai trương các đường bay mới và mở rộng kết nối du lịch. Từ đầu năm 2025 đến nay, Khánh Hòa đã tiếp nhận 19 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 22.250 du khách từ châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ có thêm 7 chuyến với khoảng 10.000 khách đến địa phương. Điều này khẳng định sức hút mạnh mẽ của Nha Trang-Khánh Hòa trên bản đồ du lịch quốc tế.

Hội quán vịnh Nha Trang (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) là một trong những điểm đến thu hút du khách. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Khánh Hòa cũng giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo, góp phần làm phong phú trải nghiệm cho du khách. Tiêu biểu như Show diễn thực cảnh “Ánh sáng huyền thoại” tại Làng nghề Nha Trang Xưa; “Chum Show - Nụ hôn của nghệ thuật” tại Nhà hát Đó; “La Tiên Show - The Cội” do KDI Holdings tổ chức tại Khu liên hợp Libera, cùng các tour khám phá (City tour Nha Trang, tham quan làng nghề truyền thống Trường Sơn, chèo thuyền thúng trên sông Cái...).

Những sản phẩm này không chỉ mang đến trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại

Được mệnh danh là “xứ Trầm hương”, Khánh Hòa là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng.

Tỉnh có đường bờ biển dài gần 500km, hơn 200 đảo lớn nhỏ, trong đó có đặc khu Trường Sa khí hậu ôn hòa là lợi thế nổi bật để phát triển du lịch biển đảo.

Địa phương còn sở hữu hệ thống di sản văn hóa Chăm, Raglai đặc sắc; các Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, Vườn quốc gia Phước Bình và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa.

Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ gồm đường cao tốc, cảng biển và sân bay quốc tế Cam Ranh chính là nền tảng vững chắc giúp du lịch Khánh Hòa tiếp tục bứt phá sau giai đoạn sáp nhập./.

