Kinh tế

Kinh doanh

Hà Nội: Tiêu thụ điện xô đổ mọi kỷ lục, vượt mốc 125 triệu kWh trong ngày 25/5

Dưới tác động của đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội đã tăng vọt, liên tiếp thiết lập các mức đỉnh lịch sử về cả công suất và sản lượng tiêu thụ chỉ trong vài ngày qua.

Hồng Kiều
Công nhân EVNHANOI rà soát an toàn điện thông qua máy đo nhiệt bằng tia hồng ngoại. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)
Công nhân EVNHANOI rà soát an toàn điện thông qua máy đo nhiệt bằng tia hồng ngoại. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Nắng nóng gay gắt bao trùm Thủ đô những ngày qua đã kéo theo nhu cầu sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát của người dân tăng đột biến. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), chỉ trong ngày 25/5/2026, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố đã tăng vọt lên mức 125,873 triệu kWh.

Đáng chú ý, công suất phụ tải đỉnh của Thủ đô ghi nhận đạt 6.203 MW vào lúc 21h30 cùng ngày. Đây là những mức cao kỷ lục, chưa từng được ghi nhận trong lịch sử, cho thấy áp lực cực lớn đang đè nặng lên hệ thống lưới điện Thủ đô.

Sự gia tăng này diễn ra với tốc độ phi mã. Bởi ngay trước đó một ngày (24/5/2026), sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố mới đạt mức 109,9 triệu kWh (mức cao nhất từ đầu năm tính đến thời điểm đó), nhưng đã nhanh chóng bị xô đổ bởi kỷ lục mới của ngày 25/5.

Để chủ động ứng phó với tình hình phụ tải tăng mạnh, EVNHANOI đã khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án vận hành lưới điện trong cao điểm hè. Cụ thể, các đơn vị trực thuộc đã tăng cường ứng trực 24/24h; liên tục kiểm tra, giám sát lưới điện tại các khu vực có phụ tải tăng cao. Đồng thời, ngành điện Thủ đô cũng chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để xử lý nhanh chóng, kịp thời mọi tình huống sự cố phát sinh, quyết tâm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục.

Trước tình hình thời tiết cực đoan còn có thể kéo dài, để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn việc cung cấp điện, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Người dân và các cơ quan, doanh nghiệp nên tắt bớt các thiết bị điện khi không cần thiết, cài đặt nhiệt độ điều hòa từ 26°C trở lên và đặc biệt hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn./.

(Vietnam+)
#Tăng nhu cầu sử dụng điện trong nắng nóng #Kỷ lục tiêu thụ điện tại Hà Nội #Áp lực lớn lên hệ thống lưới điện #Các biện pháp ứng phó cao điểm hè #Gia tăng tiêu thụ điều hòa và thiết bị làm mát #Công suất phụ tải đỉnh lịch sử #Chính sách tiết kiệm điện mùa hè #Chuẩn bị và ứng phó sự cố điện #Tác động của thời tiết cực đoan đến điện năng #Khuyến nghị sử dụng điện tiết kiệm
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục