Chờ diễn biến đàm phán Mỹ-Iran, giá dầu WTI giảm hơn 6%

Sáng 26/5, tại thị trường châu Á, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch kỳ hạn đã giảm hơn 6%, khi giới đầu tư đặt kỳ vọng vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, hướng tới mở lại eo biển Hormuz.

Cụ thể, giá dầu WTI giảm 5,90 USD (6,1%) xuống còn 90,73 USD/thùng, còn giá dầu Brent giao kỳ hạn đứng ở mức 96,30 USD/thùng. Khối lượng giao dịch trong phiên ghi nhận ở mức thấp do thị trường Mỹ nghỉ lễ trong ngày 25/5.

Giá dầu đi xuống sau khi tờ Nikkei đưa tin Mỹ và Iran đang thảo luận về kế hoạch mở cửa lại eo biển Hormuz trong khoảng 30 ngày sau khi hai nước đạt được một thỏa thuận để chấm dứt các hành động thù địch.

Vòng đàm phán của Iran và Mỹ tại Qatar đang thu hút sự quan tâm của thế giới. Ngày 25/5, phái đoàn cấp cao Iran đã đến Qatar để đàm phán với Mỹ về thỏa thuận hòa bình và việc giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của nước này.

Các bên thông báo đã đạt được tiến triển về một bản ghi nhớ nhằm tạm dừng chiến sự và thiết lập khung thời gian 60 ngày để các nhà đàm phán tiến tới thỏa thuận cuối cùng.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định tiến trình đàm phán đang diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng đưa ra lời cảnh báo về các hoạt động quân sự mới nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.

Về phía mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết dù hai bên đã đạt được kết luận về "phần lớn các vấn đề" song "không ai có thể khẳng định" việc ký kết một thỏa thuận sắp diễn ra.

Ông Baqaei cũng nhấn mạnh lập trường rằng Iran sẽ tiếp tục quản lý giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz bằng cách thu phí dịch vụ.

Mặc dù triển vọng chính trị có dấu hiệu khởi sắc, thực tế dòng chảy dầu vật chất vẫn đối mặt với nhiều rào cản. Chuyên gia Giovanni Staunovo từ ngân hàng đầu tư UBS nhận định thị trường cần tập trung quan sát lưu thông thực tế qua eo biển Hormuz thay vì chỉ dựa vào các tuyên bố chính trị, do tuyến đường này vẫn đang trong tình trạng bị hạn chế.

Tuy nhiên, các dữ liệu theo dõi tàu biển đã ghi nhận những tín hiệu tích cực đầu tiên khi ba tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cùng một siêu tàu chở dầu thô của Iraq đã di chuyển qua eo biển này trong những ngày gần đây sau thời gian dài bị đình trệ.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, bày tỏ hy vọng về việc khôi phục dòng chảy dầu thô. Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn duy trì thái độ thận trọng do các cuộc đàm phán trước đây thường gặp bế tắc ở những chi tiết cụ thể.

Chuyên gia June Goh từ công ty phân tích Sparta Commodities nhận định tình trạng thiếu hụt khoảng 10-11 triệu thùng dầu mỗi ngày không thể giải quyết ngay lập tức.

Thị trường dự kiến sẽ tiếp tục phải khai thác từ nguồn hàng tồn kho cho đến khi năng lực sản xuất tại Trung Đông quay trở lại trạng thái bình thường, một tiến trình có thể kéo dài nhiều tháng do nhu cầu sửa chữa các cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại bởi chiến sự./.

