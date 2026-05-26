Giá vàng ngày 26/5: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Sáng 26/5, giá vàng tiếp tục giữ vững đà phục hồi trên thị trường châu Á trong bối cảnh Mỹ và Iran đang ghi nhận những bước tiến mới trong đàm phán nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Triển vọng khôi phục dòng chảy dầu mỏ qua tuyến hàng hải này đã giúp thị trường xoa dịu đáng kể nỗi lo lạm phát toàn cầu.

Tính đến 7 giờ 23 phút sáng 26/5 theo giờ Singapore, khoảng 6 giờ 23 phút sáng 26/5 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay nhích nhẹ 0,1% lên 4.574,88 USD/ounce. Trong phiên trước đó, giá kim loại quý này đã tăng 1,4% lên 4.575 USD/ounce.

Nhìn lại diễn biến thị trường, kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2/2026, giá vàng đã lao dốc khoảng 13%. Nguyên nhân là do chiến sự đẩy giá năng lượng tăng vọt, thổi bùng lo ngại lạm phát và khiến giới đầu tư đặt cược vào khả năng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Lãi suất và chi phí đi vay duy trì ở mức cao thường gây áp lực lớn lên vàng, loại tài sản vốn không mang lại lợi suất.

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,2% lên mức 78,19 USD/ounce, trong khi giá bạch kim và palladium gần như đi ngang. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot, đo lường sức mạnh đồng bạc xanh, duy trì trạng thái ổn định sau khi giảm 0,3% vào phiên trước đó.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 26/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 26/5:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

​

​