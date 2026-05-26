Giá vàng quay đầu giảm về ngưỡng 161,5 triệu đồng, tỷ giá tăng thêm 2 đồng

Sáng nay (26/5), thị trường vàng chứng kiến những "nhịp đập" trái chiều khi giá kim loại quý đồng loạt quay đầu đi xuống, trong khi tỷ giá trung tâm lại tiếp tục duy trì đà tăng.

Cụ thể, vào thời điểm 9 giờ 10 phút, bảng giá tại các "ông lớn" kinh doanh vàng bạc đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh. Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng lùi về mức 158,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, "bốc hơi" 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày hôm qua (25/5).

Không nằm ngoài xu hướng, phân khúc vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và cũng giảm 500.000 đồng/lượng, giao dịch quanh ngưỡng 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Công ty Phú Quý niêm yết 158,3-161,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (25/5).

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Sức ép giảm giá ở thị trường trong nước phần lớn bắt nguồn từ đà lao dốc của vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này hiện dao động quanh ngưỡng 4.537 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 144,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,3 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.138 đồng/USD, tăng 2 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước ngày 25/5.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng, trong đó Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.134-26.394 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.157-26.394 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.164-26.394 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.140-26.394 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

