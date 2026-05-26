Nhiều thị trường chứng khoán tăng điểm nhờ tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Iran

Sáng 26/5, nhiều thị trường chứng khoán tăng điểm trong bối cảnh giới đầu tư lạc quan về khả năng Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận mở cửa lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran về một thỏa thuận tạm thời, nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển, đang "tiến triển tốt đẹp." Đồng thời, Tư lệnh quân đội Pakistan, Tướng Asim Munir, người đóng vai trò trung gian đàm phán chính, cũng thông báo hai bên "đã ở rất gần một thỏa thuận."

Phản ứng trước thông tin trên, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương nhích 0,4%. Tính đến 9 giờ 02 phút sáng 26/5 theo giờ Tokyo (Nhật Bản), tức khoảng 7 giờ 02 phút sáng 26/5 theo giờ Việt Nam, chỉ số S&P 500 của Mỹ tăng 0,7%. Chỉ số Euro Stoxx 50 của châu Âu tăng 1,9%. Chỉ số Topix (Nhật Bản) giảm 0,3%. Chỉ số S&P/ASX 200 (Australia) giảm 0,2%. Còn chỉ số Hang Seng (Hong Kong) đi ngang.

Trước đó vào phiên ngày 25/5, chứng khoán toàn cầu đã chạm mức kỷ lục do giới đầu tư đặt cược rằng giai đoạn tồi tệ nhất của cú sốc năng lượng Trung Đông đã qua.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng đầu tư TD Securities nhận định: "Thị trường đang kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ sớm được khai thông, giúp bài toán cung-cầu tái cân bằng và bình thường hóa trở lại."

Dù đón nhận nhiều tín hiệu lạc quan, đà tăng của thị trường vẫn bị kìm hãm bởi các rủi ro địa chính trị tiềm ẩn. Tờ New York Times và truyền thông nhà nước Iran (Nour News) đưa tin lực lượng Mỹ và Israel vừa tiến hành không kích nhằm vào các bệ phóng tên lửa cùng nhiều tàu của Iran ở khu vực phía nam đảo Larak, thuộc eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, thỏa thuận giữa hai nước vẫn đối mặt với các khúc mắc lớn chưa thể giải quyết, bao gồm tương lai chương trình hạt nhân của Iran và yêu cầu giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran.

Ngoài ra, các nhà đầu tư đang đổ dồn sự chú ý vào thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), trong bối cảnh các cơ quan quản lý triển khai chiến dịch trấn áp mạnh tay nhất từ trước đến nay đối với hoạt động giao dịch chứng khoán xuyên biên giới bất hợp pháp nhằm ngăn dòng vốn rút ra.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/5, chỉ số VN - Index tăng 8,9 điểm (0,47%) lên 1.886,03 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 4,29 điểm (1,6%) lên 271,8 điểm./.

