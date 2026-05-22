VN-Index lùi về mức thấp nhất từ đầu tháng 5

Áp lực bán lan rộng tại nhóm VN30, đặc biệt là bộ đôi VIC-VHM, khiến thị trường chứng khoán trải qua phiên điều chỉnh mạnh ngày 22/5.

Dù VN-Index có thời điểm mất hơn 30 điểm trong phiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối ngày đã giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm.

Trong bối cảnh đó, cổ phiếu VND trở thành điểm sáng hiếm hoi khi tăng kịch trần cùng thanh khoản bùng nổ.

Ngay từ đầu phiên sáng, áp lực bán gia tăng trên diện rộng, tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các mã trụ như VIC và VHM đồng loạt giảm 2-3%, kéo VN-Index nhanh chóng mất hơn 20 điểm, lùi về vùng 1.875 điểm chỉ sau hơn một giờ giao dịch.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng chịu sức ép đáng kể. Bộ ba Gelex gồm GEX, GEE, GEL giảm từ 1-3%, trong khi các mã thuộc nhóm Viettel như VTP, CTR đồng loạt đi xuống. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng tại các cổ phiếu thanh khoản cao như FPT, DXG, NVL, PC1 và đặc biệt là VND.

Tạm nghỉ giữa phiên, sàn HOSE ghi nhận 79 mã tăng và 217 mã giảm. VN-Index giảm 31,92 điểm, tương đương 1,68%, xuống 1.864,97 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 341,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 9.389,8 tỷ đồng.

Bộ ba cổ phiếu họ Vingroup dẫn đầu chiều giảm, với VRE giảm 3,2% xuống 21.750 đồng/cổ phiếu, VIC giảm 3,5% xuống 211.000 đồng/cổ phiếu và VHM giảm 4,9% xuống 152.000 đồng/cổ phiếu. Riêng ba mã này lấy đi gần 20 điểm của VN-Index.

Ở nhóm VN30, áp lực điều chỉnh diễn ra trên diện rộng. Các cổ phiếu như VCB, TCB, SHB, GAS, BSR và BID giảm từ 1,4% đến hơn 2%. Ngược lại, nhóm tăng điểm khá hạn chế, gồm ACB, SSB, LPB, FPT và SAB, song biên độ tăng đều dưới 1%.

Sang phiên chiều, lực bán dần hạ nhiệt khi mặt bằng giá được kéo xuống mức thấp, giúp thị trường phục hồi một phần. Tuy nhiên, biên độ hồi phục vẫn khá hạn chế do nhóm VN30 tiếp tục chìm trong sắc đỏ.

Chốt phiên 22/5, VN-Index giảm 19,76 điểm, tương đương 1,04%, xuống 1.877,13 điểm – mức thấp nhất kể từ phiên 5/5. Độ rộng thị trường cải thiện đáng kể so với phiên sáng, với 133 mã tăng và 177 mã giảm trên HOSE. Thanh khoản đạt 22.029 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với phiên trước.

Kém tích cực hơn thị trường chung, nhóm VN30 chỉ có 6 mã tăng trong khi có tới 22 mã giảm. Ở chiều tăng, SSI nổi bật nhất khi tăng 1,66%. Các mã SSB tăng 0,91%, VNM tăng 0,85%, STB tăng 0,56%, ACB tăng 0,22% và SAB tăng 0,21%.

Ở chiều ngược lại, có tới 12 mã VN30 giảm trên 1%, gồm VIC giảm 1,01%, VIB giảm 1,26%, BID giảm 1,9%, FPT giảm 1,96%, VCB giảm 2,16%, PLX giảm 2,33%, GVR giảm 2,49%, GAS giảm 2,75%, BSR giảm 3,26%, VRE giảm 3,35% và VHM giảm 3,75%. Với quy mô vốn hóa lớn, VIC và VHM lần lượt lấy đi 3,63 điểm và 5,28 điểm từ VN-Index.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu dầu khí có phiên giao dịch kém tích cực khi phần lớn mã chìm trong sắc đỏ. Ngoài PLX, BSR và GAS, các mã như PVS giảm 1,2%, PVC giảm 2,5%, PVD giảm 3,7%. Chiều ngược lại, OIL là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 0,6%.

Nhóm bất động sản diễn biến phân hóa. Một số mã vốn hóa nhỏ tăng trần như OCH, TNT, VPH, VRC, trong khi CII tăng 2,3%, OGC tăng 1,9%, DXG tăng 1,8%, NVL tăng 1,3% và NLG tăng 1%. Ngược lại, nhiều cổ phiếu giảm mạnh như PDR giảm 1,6%, SJS giảm 1,8%, HDG giảm 1,5%, QCG giảm 3,7%, bên cạnh bộ đôi VIC – VHM.

Đi ngược xu hướng chung của thị trường, nhóm chứng khoán có phiên giao dịch khá tích cực. Ngoại trừ HCM giảm 1,4% và VIX giảm 2,9%, phần lớn cổ phiếu trong ngành đều đóng cửa trên tham chiếu. SHS tăng 3,5%, FTS tăng 3,4%, CTS tăng 3,1%, DSE tăng 2,7% và MBS tăng 2,1%.

Nổi bật nhất là cổ phiếu VND của Chứng khoán VNDirect khi tăng kịch biên độ lên 17.450 đồng/cổ phiếu, đi cùng thanh khoản 45,5 triệu cổ phiếu khớp lệnh trên sàn.

Liên quan hoạt động doanh nghiệp, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/5, cổ đông VNDirect đã thông qua kế hoạch phát hành quy mô lớn, gồm chào bán riêng lẻ tối đa 106,6 triệu cổ phiếu, chào bán 325,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP. Các phương án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 150 triệu đơn vị, tương đương 3.240 tỷ đồng trong phiên 22/5. MSB bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 1.475 tỷ đồng, tiếp theo là VIC với 247 tỷ đồng, HPG với 234 tỷ đồng và VHM với 233 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, FPT và ACB là hai mã được mua ròng đáng chú ý nhất, với giá trị lần lượt 74 tỷ đồng và 61 tỷ đồng.

Phiên giảm điểm ngày 22/5 cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn và VN30, trong bối cảnh dòng tiền chưa đủ mạnh để tạo sự đồng thuận trên toàn thị trường.

Dù lực cầu bắt đáy giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên, việc chỉ số rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 cùng hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại tiếp tục phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn xuất hiện ở một số nhóm ngành, nổi bật là nhóm chứng khoán với tâm điểm VND tăng trần, cho thấy dòng tiền ngắn hạn vẫn đang tìm kiếm cơ hội tại các cổ phiếu có câu chuyện riêng và thanh khoản cao./.

VN-Index rời mốc 1.900 điểm, thị trường chứng khoán khép phiên trong sắc đỏ Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/5, VN-Index giảm 16,34 điểm xuống 1.896,89 điểm; thanh khoản trên HOSE duy trì ở mức cao, đạt gần 21.700 tỷ đồng, tương ứng hơn 738 triệu cổ phiếu được giao dịch.