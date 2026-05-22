IPO của SpaceX: Ván cược trị giá 2.000 tỷ USD của tỷ phú Elon Musk

Các nhà đầu tư tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của tập đoàn khai phá không gian SpaceX đang đặt niềm tin vào việc Giám đốc điều hành Elon Musk có thể biến mảng kinh doanh vệ tinh đang tăng trưởng nhanh chóng thành một đế chế hùng mạnh hơn, đồng thời sử dụng các thế hệ tên lửa mới để khai phá lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đầy tham vọng.

Ông Musk đã xây dựng SpaceX trở thành đơn vị vận tải vũ trụ lớn nhất thế giới thông qua việc phóng hàng nghìn vệ tinh thuộc dịch vụ internet vệ tinh Starlink và tiên phong trong công nghệ tên lửa tái sử dụng.

Tuy nhiên, tập đoàn này không chỉ muốn được định giá dựa trên những thành tựu đã có, mà còn kỳ vọng vào tiềm năng trở thành một "gã khổng lồ" nếu các kế hoạch đưa người lên sao Hỏa, đặt trung tâm dữ liệu ngoài không gian và trở thành công ty AI hàng đầu mang lại kết quả.

Trọng tâm của chiến lược này là một chuỗi các sự kiện được thiết kế để hỗ trợ lẫn nhau: lợi nhuận từ dịch vụ internet vệ tinh Starlink sẽ cấp vốn cho việc phát triển siêu tên lửa Starship; sau đó, siêu tên lửa Starship sẽ giúp cắt giảm chi phí phóng để mở rộng thị trường, từ đó tạo nền tảng tài chính vững chắc cho mảng kinh doanh AI mới.

Ông Josh Gilbert, chuyên gia phân tích tại nền tảng giao dịch eToro, nhận định rủi ro không nằm ở việc SpaceX có phải là một doanh nghiệp thực thụ hay không, mà nằm ở chỗ mức định giá 1.750 tỷ USD liệu đã phản ánh đầy đủ những thách thức trong việc điều hành một tổ chức vừa là công ty tên lửa, vừa là nhà cung cấp internet, vừa là liên doanh AI, vốn phụ thuộc rất lớn vào tầm nhìn của một cá nhân duy nhất.

Theo hồ sơ đăng ký IPO, trong quý 1/2026, SpaceX ghi nhận khoản lỗ ròng 4,28 tỷ USD, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến nay, tập đoàn này đã lỗ lũy kế 41,31 tỷ USD, cho thấy số vốn đổ vào việc xây dựng mạng lưới vệ tinh và các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn vượt xa doanh thu thu được trong hơn hai thập kỷ qua.

Dù vậy, dịch vụ internet vệ tinh Starlink vẫn là điểm sáng khi mang về 3,26 tỷ USD doanh thu trong quý I, tăng gần 1/3 so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, mảng kết nối này là động lực lợi nhuận rõ ràng nhất của SpaceX với thu nhập hoạt động đạt 4,4 tỷ USD trong năm 2025.

Ngoài ra, dịch vụ Starlink Mobile cũng đã phục vụ khoảng 7,4 triệu thiết bị mỗi tháng tại 30 quốc gia.SpaceX khẳng định khả năng thực hiện chiến lược tăng trưởng phụ thuộc rất lớn vào siêu tên lửa Starship.

Doanh nghiệp cảnh báo bất kỳ sự chậm trễ nào trong quá trình phát triển hoặc vượt định mức chi phí đều có thể cản trở việc triển khai hạ tầng AI và các thế hệ vệ tinh tiếp theo, từ đó gây hệ lụy dây chuyền đến toàn bộ hoạt động của tập đoàn.

Đợt niêm yết củaSpaceX được kỳ vọng sẽ huy động hơn 75 tỷ USD, mức lớn nhất trong lịch sử và đưa tổng nguồn thu từ IPO tại Mỹ lên mức cao nhất kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo một thương vụ quy mô này có thể hút cạn tính thanh khoản và nhu cầu của nhà đầu tư, đẩy những công ty khác vào thế khó.

Bà Reena Aggarwal, giáo sư tài chính tại trường đại học Georgetown, nhận định sự thành công của SpaceX không đảm bảo sự khởi sắc cho các thương vụ IPO khác vì mô hình kinh doanh của tập đoàn này gần như không có đối thủ cạnh tranh./.

