Singapore và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chung về hợp tác phát triển và hòa bình

Đại sứ Singapore tại Việt Nam cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Shangri-La thể hiện vai trò tích cực của Việt Nam trong việc thúc đẩy ổn định trong khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5. Trong thời gian ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29/5.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng là lần đầu tiên một người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại Shangri-la.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Shangri-La là điều rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của thế giới và khu vực đến Việt Nam, cũng như sự công nhận vai trò tích cực của Việt Nam trong việc thúc đẩy ổn định, góp phần giải quyết những bất ổn địa chính trị và địa kinh tế.

Mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới

- Đại sứ có đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore?

Đại sứ Rajpal Singh: Đây là một vinh dự lớn đối với Singapore khi được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm vào cuối tuần này.

Đây là loạt chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên mà Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện tới các nước ASEAN sau khi Quốc hội Việt Nam hoàn tất bầu cử.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong ra tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 3/2025. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chúng tôi đặc biệt vui mừng vì đây là chuyến thăm thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong vòng hai năm. Vào tháng Ba năm ngoái, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chuyến thăm rất quan trọng tới Singapore, và chúng ta đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP). Ngay sau đó, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, đã thăm Việt Nam và có nhiều cuộc gặp gỡ với cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng như Thủ tướng Việt Nam.

Tôi cho rằng chuyến thăm lần này và việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao với tần suất như vậy khẳng định mối quan hệ hai nước tốt đẹp ở cấp lãnh đạo, cho thấy tầm quan trọng và sự ưu tiên mà chúng ta dành cho quan hệ song phương, tạo động lực phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trong bối cảnh địa chính trị và địa kinh tế đầy bất định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước sang một giai đoạn tiếp theo, nơi chúng ta cùng hợp tác về các vấn đề chung và vì lợi ích song phương nhằm giảm thiểu những cú sốc bên ngoài mà chúng ta đang phải đối mặt.

Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như kỹ thuật số, sản xuất tiên tiến, giáo dục-đào tạo bậc cao.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm Hàng không Singapore. (Ảnh: BQP)

- Theo Đại sứ, đâu là những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện của hai nước?

Đại sứ Rajpal Singh: Mối quan hệ của chúng ta đã được vun đắp trong thời gian dài, trải rộng trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giao lưu nhân dân và chính trị. Như tôi đã đề cập, CSP đã tạo thêm động lực để chúng ta phát triển quan hệ sâu rộng hơn nữa.

Cụ thể tôi cho rằng hợp tác kinh tế sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Singapore luôn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) đang thu hút đầu tư không chỉ từ Việt Nam và Singapore mà còn từ khắp nơi trên thế giới. Vào đầu những năm 2000, chúng ta chỉ có hai VSIP. Ngày nay, chúng ta đã có 22 VSIP.

Singapore sẽ nâng tổng số khu công nghiệp VSIP tại Việt Nam lên 30 trong năm nay. (Ảnh: TTXVN)

Tôi tin tưởng rằng VSIP sẽ tiếp tục phát triển khắp Việt Nam và mang lại lợi ích cho cả hai nước. Tôi vẫn nói đùa với những người bạn của mình rằng, nếu muốn đi du lịch Việt Nam từ Bắc chí Nam, các bạn chỉ cần ghé thăm từng VSIP là đã đi khắp cả nước rồi.

Để đưa quan hệ kinh tế tiến xa hơn nữa, tôi nghĩ có hai ưu tiên chính. Thứ nhất là kỹ thuật số-kinh tế số. Hiện đã có một số doanh nghiệp Singapore đang tìm cách mở rộng đầu tư và kinh doanh ở đây. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước, sẽ có một diễn đàn TechConnect đặc biệt quy tụ các công ty công nghệ số của Singapore và Việt Nam để ký kết các thỏa thuận và dự án mới.

Thứ hai là phát triển bền vững. Năm ngoái chúng tôi đã ký thỏa thuận triển khai về tín chỉ carbon và đang hướng tới triển khai các dự án trong lĩnh vực này vào cuối năm nay. Chúng tôi cũng đang xem xét khả năng nhập khẩu điện từ Việt Nam, chủ yếu được tạo ra từ điện gió ngoài khơi. Đây là một dự án dài hạn và có ý nghĩa quan trọng đối với chúng tôi.

Về quan hệ chính trị giữa hai nước, chúng tôi đang thảo luận về một cơ chế cấp cao mới giữa các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao của hai bên nhằm trao đổi về nhiều vấn đề như quản trị, hành chính công và chuyển đổi. Khi nâng cấp quan hệ lên CSP, hai nước cũng tái khẳng định hợp tác truyền thống trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Singapore lạc quan về tăng trưởng của Việt Nam

- Như Đại sứ vừa đề cập, Singapore hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Vậy, theo ông, các doanh nghiệp Singapore đang kỳ vọng điều gì ở Việt Nam?

Đại sứ Rajpal Singh: Tôi nghĩ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề ra mục tiêu tăng trưởng rất tham vọng cho Việt Nam, bao gồm mức tăng trưởng hai con số trong 5 năm tới. Ông cũng đã đưa ra nhiều cải cách sâu rộng cả về chính sách lẫn hành chính. Tôi có thể nói rằng Singapore rất lạc quan về tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chúng tôi muốn mở rộng sang các lĩnh vực mới như kỹ thuật số và phát triển xanh, không chỉ tập trung ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội tại các tỉnh và thành phố khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh và Đồng Nai. Tất cả những nơi này đều mở ra những cơ hội giá trị cho các doanh nghiệp Singapore hợp tác cùng các đối tác Việt Nam.

Chúng tôi từ lâu cũng đã hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việt Nam là nước nhận hỗ trợ nhiều nhất từ chương trình đào tạo chính thức của Singapore mang tên Chương trình Hợp tác Singapore (SCP). Chúng tôi đã đào tạo hơn 22.000 cán bộ Việt Nam thông qua chương trình này. Giờ đây, chúng tôi muốn nâng cấp các chương trình giáo dục và đào tạo dành cho cán bộ Việt Nam trong những lĩnh vực mới mà chúng tôi đang hướng tới.

Ví dụ, năm ngoái chúng tôi đã có chương trình quản trị số tại Hưng Yên. Năm nay, chúng tôi có chương trình chuyển đổi số trong y tế công tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, tôi cho rằng sự hỗ trợ của Singapore, dù thông qua đầu tư hay giáo dục và đào tạo, đều cho thấy cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành cùng Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế. Chúng tôi tin rằng một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore, ASEAN và thế giới.

- Đại sứ đánh giá như thế nào về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23?

Đại sứ Rajpal Singh: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc tại Đối thoại Shangri-la. Tôi cho rằng khu vực và thế giới rất mong muốn được lắng nghe quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Việt Nam về tình hình địa chính trị và địa kinh tế hiện nay. Đây cũng là sự ghi nhận quan trọng của quốc tế đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 22. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)

Kể từ khi gia nhập ASEAN hơn 30 năm trước, Việt Nam đã là một thành viên rất tích cực của cộng đồng. Sự hiện diện tại Đối thoại Shangri-la cho thấy Việt Nam đang sẵn sàng đóng vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết những bất ổn địa chính trị và địa kinh tế như hiện nay.

Đối thoại Shangri-la là diễn đàn hàng đầu trong khu vực nhằm quy tụ tất cả các bên để cùng thảo luận cởi mở về cách thức chúng ta có thể cùng nhau giải quyết các thách thức đang đối mặt. Vì vậy, bài phát biểu khai mạc sẽ mang đến một số định hướng cho tất cả mọi người về cách tiếp tục đối thoại và trao đổi trong tương lai.

Singapore ủng hộ Việt Nam đóng vai trò tích cực hơn trong vấn đề này bởi chúng ta chia sẻ những nguyên tắc và quan điểm chung về các vấn đề như tôn trọng chủ quyền quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Đó là lý do chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam để cùng bảo vệ những nguyên tắc này.

